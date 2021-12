Mészáros Lőrinc gyerekei már építik a hidat a felcsúti mesterséges szigetre

Kilátóterasz és étterem is épül a felcsúti kisvasút helyi állomása mellett. Méghozzá egy mesterséges tó közepén kialakított szigeten, amelyhez híd vezet majd az állomástól. A híd építési munkálatai jelenleg is folynak, elvileg 2022 végén adják majd át az építtetők – számolt be róla az RTL Híradó.

A cél a helyi turizmus fejlesztése. A beruházást Mészáros Lőrinc gyerekeinek cége végzi, a Magyar Turisztikai Ügynökség közel másfélmilliárd forintos, egyedi támogatásával, amint ezt éppen lapunk derítette ki tavaly:

A csónakázótavat néhány éve alakították ki az állomás mellett, uniós forrásokból. A polgármester már akkor is jelezte, hogy később tovább is fejlesztenék majd a mesterséges tó környékét.