Csúszik a NAV, mégsem készítik el júliusra az áfabevallás-tervezet

Az eredeti tervek szerint a 2021. júliusra benyújtandó áfa bevallások már a NAV által készített tervezetek alapján készülhettek volna, egy 2021. július 16-án kihirdetett kormányrendelet azonban kitolta a határidőt, így először az októberi áfabevallások készítésében számíthatnak ilyen segítségre a vállalkozások – hívta fel a figyelmet a Niveus Consulting Group.

A határidő kitolásából úgy tűnik, a felkészülés nem csak az adózóknál, hanem az adóhatóságnál is a tervezettnél hosszabb időt igényel. Ehhez ugyanis nem csak az szükséges, hogy az adózók adatszolgáltatása legye megfelelő, hanem az adatok feldolgozásának is hibátlannak kell lennie – avatott be a cég adótanácsadási üzletágának igazgatója, Antretter Erzsébet.

A halasztásban valószínűleg az is közrejátszott, hogy a tervek szerint legkésőbb a nyár végéig egy régóta várt funkció lép működésbe a NAV online számla-adatszolgáltatás rendszerében, amely lehetővé teszi majd, hogy az online pénztárgépek adatai is bekerüljenek a számlaadatok közé, és így a bevallás tervezetekbe – véli a szakértő. Ennek, illetve a szintén nyár végétől tervezett teszteknek köszönhetően bár később, de vélhetően jobb minőségben számíthatnak az adózók segítségre.

Még ne számítsunk teljes körű tervezetre

A tervezetek azonban még egy ideig így sem lesznek teljeskörűek. A termékimporthoz, az EU-s termékbeszerzésekhez, illetve a fordított adózású ügyletekhez kapcsolódó áfa ugyanis várhatóan csak a 2022. év során lesz elérhető az áfabevallás-tervezetekben, az ilyen tranzakciók adataival tehát addig ki kell majd egészíteni a bevallásokat.

A tervek szerint a bevallástervezetek a bevallási időszakot követő hónap 12. napjától lesznek elérhetőek. A csúszás miatt tehát az áfaalanyoknak 2021. augusztus helyett november 12. és 20. között lesz először lehetősége arra, hogy nem a szokásos módon, hanem a tervezet módosításával, kiegészítésével, elfogadásával és benyújtásával teljesítsék a bevallási kötelezettségüket.

A jelenlegi információk alapján a tervezeteket ténylegesen jóvá kell majd hagyni, azok nem válnak 20-án automatikusan elfogadottá. A tervezet elfogadásával az adóalany a befogadott számlákra vonatkozó összesítőjelentés-tételi kötelezettségét is teljesíti majd, egyúttal az adólevonási jog érvényesítéséről is nyilatkozik, vagyis a nem megfelelő tervezet elfogadása jogosulatlan áfa visszaigényléshez is vezethet – figyelmeztet Antretter Erzsébet.

A hagyományos út is megmarad

A tervezetek rendelkezésre állása után is lehetőség lesz a bevallásokat a „hagyományos” módon benyújtani. Az áfabevallás-tervezetek jellemzően inkább a kisebb cégeknek fognak érdemi adminisztrációkönnyítést jelenteni, a nagy forgalmú, összetett tevékenységű nagyvállalatoknak valószínűleg továbbra is egyszerűbb lesz az eddigi formában teljesíteni az áfabevallási kötelezettségeiket.

A cég emlékeztet arra, hogy akik szeretnének élni az e-áfabevallás lehetőségével, azoknak érdemes már most gondoskodni arról, hogy az online számla rendszerbe szolgáltatott adatok a lehető legpontosabbak legyenek, hiszen azok alapján készül a tervezet. Másrészt érdemes előre átgondolni, hogy melyek azok az információk, amelyek nem automatikusan vagy nem helyesen kerülhetnek be a tervezetbe (pl. elkésett számlák, el nem fogadott teljesítések, arányosítással levonható áfa) és előre kialakítani egy olyan belső eljárásrendet, amely biztosítja ezen információk megfelelő hozzáadását az áfabevallás-tervezethez.