Hegyesiné Orsós Éva: A kormány egyetlen intézkedése sem próbálta felzárkóztatni a legalacsonyabb nyugdíjakat

A házastárs elvesztése, az alacsony nyugdíjak korrekciójának hiánya, és a kizárólag az általános inflációt kompenzáló emelés – elsősorban ezek a tényezők felelnek a nyugdíjasok folyamatos elszegényedéséért, állítja az „Életet az éveknek” Országos Szövetség elnöke. Hegyesiné Orsós Éva a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) adatsorát kommentálta a Népszavának, miszerint: 10 év alatt 11 százalékról 37,8 százalékra nőtt az úgynevezett relatív szegénységi rés a 65 évnél idősebbek körében, a nőknél pedig még rosszabb az arány. A mintegy 2,2 millió nyugdíjas közül 1,2 millió 150 ezer forintnál kevesebből kénytelen kijönni havonta.

Hegyesiné Orsós Éva szerint sokan a családi állapot változása miatt kerülnek lehetetlen helyzetbe. Amikor két nyugdíjas él együtt, könnyebb beosztani a pénzt, ám ahogy múlnak az évek, egyre emelkedik az özvegy nők aránya, akik sokszor teljesen egyedül maradnak. Ráadásul a nők most is kevesebbet keresnek, mint a férfiak – régen ez a különbség még markánsabb volt, így a nyugdíjuk is szerényebb.

A nők elszegényedéséhez hozzájárulnak azok a családon belüli szerepek is, amelyeket többnyire nekik kellett – gyakran kényszerhelyzet eredményeként ­– bevállal­niuk. Sokan aktív korukban idősödő szüleiket, rokonai­kat ápolták, és e feladat ellátásához egy időre kénytelenek voltak otthagyni a munkahelyüket, esetleg részmunkaidőben, csökkentett fizetésért dolgoztak. Mások tartósan beteg gyermekükkel maradtak otthon. Az idősebbek esetében ezek az évek egyáltalán nem minősültek szolgálati jogviszonynak, márpedig a nyugdíjat a szolgálati idő és a befizetett járulék alapján számítják.

Orbán Viktor 2019 szeptemberében, a Fidesz ­XXVIII. kongresszusán úgy fogalmazott:

Végleg magunk mögött fogjuk hagyni a szegénységet… jut mindenkinek tisztes időskor. Mi leszünk az a párt, amelyik elmondhatja magáról, hogy felszámolta a szegénységet Magyarországon.

Hegyesiné Orsós Éva szerint a szépen hangzó ígéreteket ellenpontozza a valóság, és a kormánypárti kritika is sántít. 2010 óta ugyanis a kormány egyetlen intézkedése sem próbálta felzárkóztatni a legalacsonyabb nyugdíjakat. Miközben a korábban közleményben kárhoztatott baloldali kormány 2005-ben öt évre szóló, nyolc lépésből álló nyugdíjkorrekciós programot indított. Hegyesiné Orsós Éva szerint a korrekció jelentősen javította az életminőséget, és több évre széthúzva korrigálta a különböző csoportba tartozó nyugdíjasok ellátását a program, a büdzsét sem terhelte meg. A válság múltával, a kormányváltást követően, 2010 után folytatni lehetett volna, de erre nem volt szándék.