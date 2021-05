Megnyílt az első magyarországi IntercityHotel, a német Deutsche Hospitality cégcsoport első budapesti szállodája a Keleti Pályaudvar szomszédságában helyezkedik el - közölte a szálloda az MTI-vel hétfőn.

A mintegy 30 millió eurós beruházással épült 312 szobás szállodában egy éttermet és egy BistroLounge & Bart alakítottak ki, valamint helyet kapott egy konferencia rész is, amely öt termével 200 fő befogadására alkalmas.

Az IntercityHotel épületének tulajdonosa, a hamburgi B&L Group hosszú évek óta az IntercityHotel GmbH partnere, a budapesti szálloda a kilencedik, egyben első magyarországi épületük.

Az autóval érkezők számára a nyilvános mélygarázsban 230 parkolóhely áll rendelkezésre, a garázsban e-töltőállomást is kialakítottak. A digitális szobakulcsként is szolgáló IntercityHotel applikáció segítségével pedig a vendégek érintésmentesen tudnak be- és kijelentkezni, illetve fizetni – közölték.

A Deutsche Hospitality csoport IntercityHotel márkája több mint 40 felső-középkategóriás városi szállodát foglal magában, elsősorban repülőterek és vasúti főpályaudvarok közvetlen közelében. Az IntercityHotel portfóliójába tartozó szállodák megtalálhatók Magyarországon, Németországban, Ausztriában, Hollandiában, Omanban és Kínában, további 20 pedig fejlesztés alatt áll.

A B&L Group hamburgi székhelyű vállalat, amely több mint 50 éves ingatlanfejlesztői múltra tekint vissza Németországban.