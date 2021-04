Meghátrált a Revolut, nem lesz díjemelés

A Revolut-felhasználók ma e-mailt kaptak, melyben arról tájékoztatják őket, hogy a Revolut mégsem módosítja a bankautomaták használatáért és nemzetközi átutalásokért felszámított díjat – számolt be a Portfolio.

Mint írják, a „múlt hónapban tévesen közölte” a Revolut az ügyfeleivel a változást, látszólag nem teszik összefüggésbe az intézkedés visszavonását az MNB figyelmeztetésével.

A Revolut februárban jelentette be, hogy április 23-tól limitálja a díjmentes készpénzfelvételek számát is, havi 5-re, efölött 2 százalékos díjat kell fizetnie az ügyfeleknek. Minimum díjat is bejelentettek a díjmentes keretet kimerítő készpénzfelvevőknek: ez tranzakciónként 400 forint lesz és mindenkire vonatkozik. Bejelentették azt is, hogy az ingyenes ügyfeleknek csak havi egy nemzetközi utalás marad díjmentes, efölött 150 forintos díjat vezetnek be. Az MNB március 17-én közleményt adott ki, melyben azt írták, hogy a módosítások összeegyeztethetők a hazai hitelintézeti törvénnyel.