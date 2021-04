Az újranyitott üzletekben razziázik a fogyasztóvédelem

Április 19. után is marad a kötelező maszkviselés a közterületeken és a kijárási tilalom este 10 után

A veszélyhelyzeti intézkedések lépcsőzetes feloldásának megkezdésével az élelmiszerboltokon, drogériákon, patikákon túl más profilú boltok is újra nyitva tarthatnak április 7-e óta. Jogszabályban előírt védelmi intézkedésként az üzlethelyiség méretével arányos létszámkorlátozást kell betartaniuk és betartatniuk. A vásárlóteret és a bevásárlókocsikat folyamatosan fertőtleníteniük kell, a vevők számára kézfertőtlenítőt kell biztosítaniuk.

A fogyasztóvédelmi hatósági hatáskörben eljáró kormányhivatalok az országos vizsgálat keretében

eddig összesen 187 kereskedelmi egységet ellenőriztek.

Az első héten mindössze 13 üzlet esetében tapasztaltak jogsértést, amelyet 11 vállalkozás már a helyszínen kijavított.

Öt céggel szemben fogyasztóvédelmi hatósági eljárás indult.

Az ellenőrzött kereskedelmi egységek szinte mindegyike jól látható írásbeli tájékoztatást helyezett ki a bejáratnál arról, hogy egy időben összesen hányan tartózkodhatnak az üzletben. Az előírt létszámkorlátnak többféleképpen tettek eleget a kereskedők. Egy áruházláncnál automata számláló működött a kapuban, kint monitor jelezte, hogy mennyi vásárló van bent, és hányan férnek még be. Az üzletek többsége csak annyi kosarat, kocsit tett ki, ahány vevőt beengedhetett. Kötelező használatukra gyakran a biztonsági őrök figyelmeztették a betérőket.

Cseresnyés Péter kereskedelempolitikáért és fogyasztóvédelemért felelős államtitkár szerint a fertőzésveszély minimálisra csökkentése érdekében most különösen fontos, hogy a lehető legrövidebb ideig tartózkodjunk a boltokban, áruházakban. Változatlanul orrot és szájat eltakaró maszkban mehetünk csak be az üzletekbe, és még mindig ügyelnünk kell a védőtávolság betartására. A kereskedők gyors és gördülékeny kiszolgálással is tehetnek vásárlóik és munkavállalóik egészségének védelméért. Az Innovációs és Technológiai Minisztérium elrendelése alapján a fogyasztóvédelmi hatóság az ország minden részében folyamatosan ellenőrzi a veszélyhelyzeti szabályok betartását az üzletekben.