Szénné kereste magát a Mol

Nemcsak a hazai bankszektor legnagyobb szereplője, az OTP Bank szedte meg magát nagyon az idei harmadik negyedévben, de a hazai nagy olajcég, a Mol is. Közel 57 milliárd forintos profit jött össze három hónap alatt.

Ez messze több, mint amennyire az elemzők számítottak.

„A piaci szereplők által leginkább figyelt újrabeszerzési árakkal becsült „tiszta” EBITDA 29 milliárd forinttal, vagyis 19 százalékkal meghaladta az elemzői várakozások átlagát. A hasonló módon újrabszerzési árakkal becsült „tiszta” üzleti eredmény szintén felülmúlta a piaci konszenzusnak tekintett 33,8 milliárd forint profitot és 56,8 milliárd forint lett, ami 68 százalékkal magasabb az előzetesen vártnál. Az üzemi eredmény pedig ugyancsak magasabb lett az elemzői várakozásokhoz képest. A szegmensek tekintetében kivétel nélkül minden üzletág a várakozásokon felül teljesített, érdemes külön is kiemelni a finomítás-kereskedelmet, ahol a tényleges EBITDA 34 százalékkal a piaci konszenzus felett alakult, de a fogyasztói szolgáltatások szegmens is 12 százalékkal meghaladta az előzetesen becsült számokat” – értékeli a részletes számokat a Portfolio.hu (a szakportál cikke boncolgatja is azokat, akit érdekelnek a részletek, kattintson).

Hozzáteszik:

első ránézésre a körülményekhez és a várakozásokhoz képest értelmezhetetlenül nagyot ment a Mol a harmadik negyedévben. Második ránézésre is. A minden szempontból kifejezetten gyenge és egyébként masszívan veszteséges második negyedév után akkora fordulat következett be, amire kevesen számítottak, a Mol a várakozásoknál lényegesen jobb számokat szállított.

Kiemelt kép: Budapest, 2020. szeptember 5. MOL üzemenyagtöltõ állomás a XIX. kerületi Ady Endre úton. MTVA/Bizományosi: Róka László