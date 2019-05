Munkák, amelyeket teljesen átalakít a digitalizáció

Sok félelem van az emberekben a munka világának változásai miatt, pedig sokszor kifejezetten segít a digitalizáció.

A digitalizáció a XXI. század egyik legnagyobb kihívása és lehetősége a gazdaság számára. Valamivel több szó esik arról, hogy milyen hátrányai lehetnek a változásnak, pedig kifejezetten érdemes lehetne arról is beszélni, hogy milyen előnyökkel járhat egy digitalizáltabb világ.

Ahhoz viszont, hogy erről beszélni tudjunk, először arról érdemes, hogy mi is az a digitalizáció. Itt fontos különbséget tenni a digitizáció és a digitalizáció kifejezések között, bár a köznyelvben gyakran csereszabatosan használjuk őket. Valójában viszont a digitizáció az analóg információk digitálisra alakítását jelenti, a digitalizáció pedig ennek rendszerszintű használatát. Az előbbi szerint a bakelitlemezből mp3 fájl lesz, az utóbbi viszont arról szól, hogy mondjuk a Spotify a mesterséges intelligencia segítségével milyen zenéket ajánl nekünk meghallgatásra.

A digitalizáció jelentősen átalakít majd sok munkahelyet, ez szinte evidencia. Arról viszont ritkán van szó, hogy melyek azok a munkahelyek, amelyek át fognak alakulni. Összeszedtünk néhány példát, amelyeken keresztül könnyebben meg lehet érteni, pontosan mi is az a digitalizáció, és milyen változásokat okoz.

Tehát, melyek azok a munkák, amelyeket a digitalizáció átalakít?

Tanár

Például a tanároké. A digitizáció átalakulása segített abban a tanároknak, hogy papírra írt dolgozatok helyett már online tudják kiértékelni a tanulók tudását, ahogy abban is, hogy az elektronikus naplóval élőben nyomon követhessék a szülők a gyerek teljesítményét. És akkor ott van Jill. Jill Watson a Georgia Tech egyetem első mesterséges Intelligenciával rendelkező tanársegédje. Az a feladata, hogy a tanárok válláról levegye a terhet, amelyet a diákok könnyen megválaszolható kérdései jelentenek. Jill az IBM Watson nevű szuperszámítógépén alapul, és kifejezetten arra találták ki, hogy nagymennyiségű fórumposztot legyen képes elemezni, majd ezekre a kérdésekre releváns és hasznos válaszokat adjon. A tanároknak pedig innentől elég csak a tanításra figyelnie.

Jogászok

Nem csak Jill, de Kira is jelentősen segíthet a munkahelyek átalakításában. A Kira egy olyan rendszer, amely öntanító mesterséges intelligenciával képes nagy mennyiségű jogi szöveget elemezni és értelmezni. A szerződések és más, könnyebben értelmezhető jogi szövegek feldolgozásával komoly terhet vesz le a jogászok és ügyvédek válláról, akik nem pont a munka azon részével nem kell többet foglalkoznia, amelyik a leginkább monoton. Ezzel megmarad a szabad döntések és jogértelmezés lehetősége az emberek számára, de a jogi munka unalmas, gyakran idegőrlő részét elvégzi helyettük Kira.

Vállalkozások

A digitalizáció a kevésbé hagyományos szakmákat és a kisebb szervezeteket is érinti. Ugyan ezek az iparágak még nincsenek tökéletesen átállva a mesterséges intelligenciára, de a digitális lehetőségek itt is érződnek. Ma például már nincs szükség arra, hogy egy cég komplett sales-házat tartson fenn a hirdetéseihez. Ezeket könnyedén rá lehet bízni az Instagram, a Google, vagy a Facebook rendszereire, így sokkal kisebb a költségküszöb is, amelyet meg kell ugrani a hirdetésekhez.