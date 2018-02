200 ezres tartozás miatt kerülhet utcára egy súlyos beteg nő

Orvosán keresztül szereztünk tudomást arról, milyen nagy bajban van egy súlyos beteg 44 éves nő, akit utcára akarnak tenni abból a házból, ahova még 1983-ban költöztek be szüleivel. Felépülésre nemigen van esélye, egyelőre annak is örül, hogy egy eszköz beültetése óta önállóan tud levegőt venni.

A történetben számos csavar van, és sajnos úgy tűnik, egyelőre senki sem menti meg a nőt attól, hogy május elsején az utcára tegyék.

A szülők tartozásából indult

A kiinduló ok az volt, hogy az azóta már szintén súlyos állapotban lévő szülei tartozásokat halmoztak fel.

Először 7-8 évvel ezelőtt, 1 millió forint körüli gázdíjtartozást az E.ON felé.

Erről a nő nem tudott, mert akkoriban tartósan, öt éven keresztül otthonban ápolták. És mivel nem fizettek, az E.ON végül ráterhelte az ingatlanra a tartozást.

Ezután került képbe 2014-ben a Nemzeti Eszközkezelő Zrt. (NET). Övék lett a lakás tulajdonjoga, és bérleti szerződést kötöttek az idős szülőkkel, hogy ne kerüljenek az utcára. Hangsúlyoznunk kell: ha közműtartozásról van szó, akkor az nem nullázódik le a NET közbelépésével. A tartozás eltörlése ugyanis csak a jelzáloghitelekre vonatkozik. Vagyis a hátralékot továbbra is fizetni kellett, és ez ment is, részletekben.

Időközben az idős szülők már nem tudták ellátni magukat, és 2015-ben, illetve 2016-ban otthonba kerültek. Egy ideje magukról sem tudnak már, ezért gyámot rendeltek ki melléjük. És mint kiderült,

közben az eszközkezelő felé is tartozást halmoztak fel, a ház bérleti díjából és a kamatokból, ami összesen majdnem 270 ezer forintra rúg.

A tartozás kétharmad része kamat.

A NET 2016 januárjában felbontotta emiatt a határozatlan idejű bérleti szerződést az idős szülőkkel. Aztán októberben határozott idejűt ajánlott, amit az édesapa, aki akkor már otthonban volt, nem fogadott el. Lányuk minderről megint csak nem tudott – akkor szerzett róla tudomást, amikor végre hazamehetett. Aztán több hónapra kórházba került, élet-halál között lebegve. A tartozási ügy meg haladt a maga útján:

idén januárban megérkezett a NET-től a kilakoltatási végzés is.

Hiába próbált részletekben fizetni, kérni, egyeztetni, szerződni saját jogán, mindenhol falakba ütközött a nő.

Kiteszik, ha nem fizet. De ha kiteszik, akkor is fizetnie kell

Ha nem tud fizetni, akkor a kilakoltatási moratórium végén, április 30. után utcára teszik. Márpedig úgy tűnik, nem tud. Állapotáról, körülményeiről annyit, hogy havi nettó jövedelme (a rokkantjáradék) 48 ezer forint, 17 éves kora óta leszázalékolt, egészségi állapota nem teszi lehetővé, hogy elhagyja a lakást, és ebben nem is várható változás. Állandó segítségre szorul, a családsegítő jár hozzá. Kereste már a kapcsolatot civil segítőkkel is, hátha valaki átvállalná a tartozását, de eddig nem járt sikerrel.

Úgy tűnik, jelenleg jogcím nélküli lakáshasználónak minősül, holott a házban van az állandó lakcíme.

Akárcsak annak a barátnőjének, aki az ingatlant gondozta, amíg ő otthonban, illetve kórházban volt, illetve aki szintén segíti, amikor otthon van. Ha viszont a szülei tartozását ki tudná fizetni, akkor elvileg élete végéig maradhatna a házban. Számára ez lenne a megoldás, hiszen nincs hova mennie. Szeretne saját nevén szerződést kötni az eszközkezelővel, hogy ő legyen a bérlő, és vállalná a továbbiakban a bérleti díj megfizetését.

A nő elmondása szerint törlesztett a rezsitartozásból (amit szülei nyugdíjából is vontak tudomása szerint), de azt nem tudja, hogy abból mennyi van még hátra. Információnk szerint kevesebb, mint 20 ezer forint maradt. És amikor tudomást szerzett a NET-es bérletidíj-tartozásról, azt is elkezdte 13 ezer forintos részletekben fizetni. Csakhogy elmondása szerint nemrégen az eszközkezelő felbontotta a közjegyzői szerződést, amiről szintén nem értesítették. Erről csak akkor szerzett tudomást, amikor a legutóbbi összeget már visszaküldték, de az édesapjának, merthogy minden ügy az ő nevén megy változatlanul. Korábban, amíg el tudta látni a feladatot, ő volt a szülei hivatalos gondnoka, de már egy ideje nem, és nem is tudja, ki a gondok, aki dönthet helyettük.

A nő úgy értesült, hogy ha nem tud fizetni, kilakoltatják, őt, és segítőjét is. Az eszközkezelő pedig úgy tájékoztatta telefonon, hogy a tartozást akkor is, földönfutóként is rendeznie kell.

Sőt, azt is megsúgták neki, hogy ebben az esetben célszerű még a kilakoltatás előtt visszaadnia a lakást, ha nem akarja, hogy az intézkedés költségét is kifizettessék vele. A házat ráadásul a végzés szerint vissza kellene állítani az eredeti állapotába, azaz megszüntetni az elvégzett korszerűsítéseket. Ez képtelenség.

A NET-ről A kormány otthonvédelmi intézkedéssorozatának egyik meghatározó eleme a 2011-ben létrehozott Nemzeti Eszközkezelő Zrt. által működtetett NET-program. A NET Zrt. alaptevékenysége, hogy azon ingatlantulajdonosok lakhatását biztosítsa hosszú távon, akik jelzáloghitelüket huzamosabb ideje nem tudják fizetni, és egyben szociálisan rászorultak. A hitelező bankok közreműködésével felajánlott ingatlanokat a NET Zrt. a magyar állam részére megvásárolja, és az eredeti tulajdonosnak és családjának határozatlan időre bérbe adja. 2018. január 31-ig mintegy 150 ezer ember lakhatását sikerült a program révén biztosítani.

A NET úgy érzi, mindent megtett

Az állam tulajdonszerzésével a jelzáloghitelből fakadó hitelintézeti követelés megszűnik. Az egyéb hitelezők által bejegyzett jelzálogjogok is törlődnek az ingatlanról, viszont ezek a tartozások továbbra is megmaradnak, azokat a hitelezők más úton hajtják be – erősítette meg megkeresésünkre a NET. Azokat a bérlőket, akiknek bérleti szerződését a NET Zrt. jogszabály alapján fel kell mondja díjhátralék miatt, az eszközkezelő egy határozott idejű bérleti szerződés felajánlásával segíti. A felhalmozott tartozást részletekben fizetheti meg a bérlő, és mentori segítéseget is kap, hogy anyagi helyzetét rendezni tudja. Ez a lehetőség az érintett családnak is rendelkezésére állt – tették hozzá.

Korlátozottan cselekvőképes bérlők esetében pedig kapcsolatban állnak a gyámhatósággal, szociálisan rászoruló bérlők esetében karitatív segítő szervezetekkel is folyamatosan egyeztetnek.

A NET Zrt. hangsúlyozta, hogy a kérdéses esetben eddig is az összes lehetséges érintett szervezet bevonásával keresték a leghumánosabb megoldást a problémára, és teszik ezt a továbbiakban is.

Lehetőségeikhez képest mindent megtettek azért, hogy a család lakhatása biztosított maradhasson, és továbbra is ezt a szempontot tartják szem előtt – jelezte a NET. Eszerint nem engedték el az ügyet, bíznak abban, hogy további egyeztetésekkel sikerül még április vége előtt megoldást találni, hogy a két nőt ne kelljen utcára tenni.

Nem ártott volna, ha erről a beteg nőnek is szólnak. Mert ő minderről szintén nem tudott. És nem mellesleg:

nem azt írták, hogy nem lesz kilakoltatás.

Hanem azt, hogy talán nem lesz. Ami egyáltalán nem mindegy, még akkor sem, ha még bő két hónapnyi idő van hátra.

Biztos, hogy jó ez így?

Adódik a kérdés: ha a nő szívesen szerződne, ha az eszközkezelő is keresi a megoldást, akkor miért nem szerződnek, miért áll fenn még mindig a kilakoltatás veszélye?

Informálisan annyi jutott még tudomásunkra, hogy az eszközkezelő már szerződést kötött volna a beteg nővel, csakhogy az idős szülő (vagy szülők) gyámjai nem járultak hozzá ehhez.

De miért tenne keresztbe a gyám? Hiszen a ház már nem a szülők tulajdonában van, hanem a NET-ében. Anyagilag tehát a nő nem okoz azzal kárt a szülőknek, ha ő kötne egy új bérleti szerződést a NET-tel. Sőt, ha ki kell fizetnie a tartozást, akkor az is lekerül az idős szülők válláról.

Szerettük volna megkeresni a gyámot is, hogy ellenőrizzük ezt az információt, illetve rákérdezzünk, mi indokolta a döntését. Azonban az illetékes Fejér Megyei Kormányhivatal Sárbogárdi Járási Hivatalától azt a választ kaptuk, hogy a gondnok nevét nem adhatják ki nekünk. A beteg nőnek is csak abban az esetben, ha hozzátartozói jogállását igazolja. Ahogy ezt elmondtuk neki, rögtön meg is fogalmazta a levelet, amiben kezdeményezte a kapcsolatfelvételt.

Amit nem értünk: hogyan jutott idáig ez az ügy? Az eszközkezelő nem néz utána, ha valaki sokáig nem fizeti a tartozását, és nem reagál, hogy mi van vele? Fel sem merül, hogy esetleg egészségi állapota miatt nem tudja kezelni az ügyeit, sem jelezni azt, hogy bajban van? És ha utólag kiderül mindez, nincs annyi humánum a „rendszerben”, hogy még időben megszülessen valamiféle kompromisszum, és ne lebegjen a bajba került feje fölött a kilakoltatás réme, azaz hogy

szűk másfél havi átlagkeresetnyi tartozás miatt utcára tehetik?

Kiemelt képünk illusztráció. Fotó: Thinkstock