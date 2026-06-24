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Élet-Stílus

Kijött az Átkozott boszorkák 2 előzetese, amiből a film sztorija is kirajzolódik

Nicole Kidman és Sandra Bullock
Chris Delmas / AFP
admin Csontos Kata
2026. 06. 24. 19:24
Nicole Kidman és Sandra Bullock
Chris Delmas / AFP
Sandra Bullock és Nicole Kidman boszorkákként térnek vissza az 1998-as film folytatásában.

Sandra Bullock és Nicole Kidman főszereplésével érkezik az 1998-as Átkozott boszorkák második része, amely szeptemberben kerül majd a mozikba. A forgatást múlt szeptemberben fejezték be, és tavasszal már kijött hozzá egy kedvcsináló előzetes, amelyből még nem derült ki sok részlet (szinkronosan itt lehet megnézni). Ezt most az első igazi trailer követte.

Figyelem! Aki szeretne minden spoilert elkerülni, annak nem ajánljuk az alábbi videó megtekintését és a cikk további részének elolvasását.

Miről szól az Átkozott boszorkák 2?

Az Átkozott boszorkák 2 negyed évszázaddal az első rész után játszódik, és abban újra nagy jelentősége lesz az Owens nővéreket sújtó átoknak, miszerint az a férfi, akit szeretnek, kínok kínja között fog meghalni. A folytatásban Sally Owens (Sandra Bullock) lányai is már felnőttek, őket Joey King és Maisie Williams alakítják.

Az előzetesből az jön le, hogy King karaktere megpróbálja megtörni az átkot, miután szerelmét súlyos baleset éri, anyja és nagynénje pedig a segítségére sietnek. Úgy tűnik, ebben egy rejtélyes férfi segédkezésére is szükségük lesz, akit Lee Pace játszik.

Kidman és Bullock mellett a folytatásban szintén visszatérnek a boszorkány nagynéniket játszó Dianne Wiest és Stockard Channing. A filmet a dán Susanne Bier rendezte.

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