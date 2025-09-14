Nicole Kidman elújságolta, hogy leforgatták az Átkozott boszorkák 2-t

Véget ért az Átkozott boszorkák 2 forgatása, adta hírül Nicole Kidman az Instagramon:

Ezzel egy nagy lépéssel közelebb kerültünk, hogy újra moziban láthassuk a boszorkányos Owens nővéreket, akiket az 1998-as Átkozott boszorkákban ismertünk meg. A kikapós nővért Kidman, a józan nővért Sandra Bullock játszotta, és meggyűlt a bajuk egy bántalmazó típusú, sajnos zombiként is újraéledő férfival, akit Goran Visnjic alakított.

Kidman és Bullock visszatérnek a folytatásban is, ahogy a boszorkány nagynéniket játszó Dianne Wiest és Stockard Channing is. A rendező a dán Susanne Bier, a bemutató egy év múlva várható.