71 éves korában meghalt Hulk Hogan, írja a TMZ. Az egykori pankrátor-színész otthonába csütörtök reggel riasztották a mentőket szívleállás miatt. A TMZ úgy tudja, Hogan háza előtt számos rendőr- és mentőautó állt, őt pedig hordágyon szállították a mentőautóba. Hogan halálhírét a WWE (a World Wrestling Entertainment szórakoztató cég, amely elsősorban pankrációval foglalkozik) is megerősítette.

A lap emlékeztet, hogy néhány héttel ezelőtt Hogan felesége, Sky Daily – akivel 2023 szeptemberében házasodtak össze – még cáfolta azokat a pletykákat, miszerint férje kómában lenne, miután az műtétek után lábadozott. A TMZ ugyanis már ekkor arról írt, hogy Hogan „a halálos ágyán” fekszik.

Hulk Hogan (eredeti nevén Terry Bollea) az 1980-as években, a pankráció egyik legnagyobb sztárja volt, a WWF (World Wrestling Federation, ma már World Wrestling Entertainment, rövidítve WWE) hős karaktere volt. 2005-ben bekerült a WWE Hall of Fame-be. 2009. október végén aláírt a TNA-hez.

2014-ben vissza tért a WWE-be és a Wrestlemania 30 házigazdája volt. 2015 július 24.-én a WWE elbocsájtotta Hogan-t a szervezettől mert nyilvánosságra került egy 2007-es hangfelvétel ahol rasszista megnyilvánulásokat tett. 2018-ban aztán visszahelyezték a WWE Hall of Fame-be.

Hulk Hogan szerepelt többek közt a Rocky III-ban is, illetve családja életéről valóságshow is készült Hogan Knows Best címmel. A 2024-es elnökválasztási kampány során pedig támogatásáról biztosította Donald Trumpot: az amerikai elnök jelöltté választásakor a korábbi pankrátor a színpadon személyes hősének nevezte Trumpot.