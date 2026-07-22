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Belföld

„Ne keseredjenek el” – Magyar Péter reagált arra, hogy leköpték a Nyugatiban

magyar péter
Magyar Péter / YouTube
24.hu
2026. 07. 22. 11:36
magyar péter
Magyar Péter / YouTube
A miniszterelnök úgy döntött, a történtek miatt nem tesz feljelentést.

Ne keseredjenek el a Nyugati pályaudvaron történt incidens miatt – reagált Magyar Péter a Vitézy Dáviddal tartott szerda délelőtti sajtótájékoztatóján arra, hogy egy férfi a tájékoztató előtt leköpte őt a Nyugatiban. Az esetről készült videót itt tudják megtekinteni.

Minden magyart képviselni fognak

A miniszterelnök a történtekkel kapcsolatban úgy fogalmazott:

inkább vigasztaljuk meg az ilyen honfitársainkat, és öntsünk beléjük lelket és erőt, hogy a Tisza-kormány minden magyar embert képviselni fog, nem ők tehetnek róla, ha még gyűlölet van a szívükben, hanem az propaganda, amit például Lázár János is közpénzen folytatott.

Nem tesz feljelentést

Magyar szerint „szerencsére ennek is egyre kevésbé van nyoma Magyarországon, és jó úton haladunk egy emberséges és működő Magyarország felé”. A kormányfő egyúttal jelezte: úgy döntött, a történtek miatt nem tesz feljelentést.

A sajtótájékoztatón egyébként bejelentették többek között azt is, hogy meghosszabbítják a hármas metrót és tervezik több vidéki nagyváros elővárosi vasútfejlesztését.

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