Trump fia folyamatosan könyörgött, hogy apja állítsa le a Capitolium ostromát

Donald Trump Jr. apja kabinetfőnökét bombázta, mondván csak az elnök állíthatja le a kontrollvesztett tömeget január 6-án.

3 millió forintért már ön is együtt vadászhat Donald Trump fiával

Sok kritika érte az utóbbi hónapokban Donald Trump Jr.-t, a volt amerikai elnök fiát, de most kiderült, bizony képes a józan mérlegelésre. A BBC News arról ír, a Capitolium év eleji ostromát vizsgáló bizottság elé kerültek azok a szöveges üzenetek, amiket ifjabb Donald Trump küldött Mark Meadowsnak, apja kabinetfőnökének a zavargások napján.

2021. január 6. volt a napja annak, hogy az amerikai törvényhozás hivatalosan is verifikálja a demokrata Joe Biden győzelmét azon az elnökválasztáson, amit – minden alap nélkül – elcsaltnak emlegetett a bukott elnök. Nagy tüntetéseket szerveztek a Republikánus Párthoz közeli szervezetek ezért e napra Washingtonba, ezek aztán kicsúsztak a szervezők irányítása alól, sőt egyes kritikák szerint az akkori elnök, idősebb Donald Trump hergelte a tömeget, ami megindult a Capitolium, azaz a törvényhozás épülete felé. Be is törtek oda, a képviselőket, szenátorokat ki kellett menekíteni, emberek haltak meg és sérültek meg.

Ifjabb Donald Trump ezen a napon tehát több olyan üzenetet is küldött, amiben Meadowst arra kérte, érje el az elnöknél, hogy állítsa le a nyomuló tömeget (abban a hitben, hogy Trump tud hatni rájuk). A republikánus Liz Cheney, a vizsgálóbizottság alelnöke szerint tömör és kemény üzeneteket küldözgetett az elnök fia, mint pl. ezt:

El kell ítélnie ezt a szart MOST.

Cheney szerint a kabinetfőnök válaszolt is Trump Jr.-nak, miszerint nagyon győzködi az elnököt. Az üzenetváltás újra meg újra megismétlődött, ifjabb Trump azt írogatta, a helyzet kicsúszott az irányítás alól, csak apja tud rendet tenni szavaival.

Korábban hétfőn az is kiderült, a sokáig Trump-párti Fox News jobbos hírcsatorna több ismert arca szintén üzent Meadowsnak, érje el Trumpnál, hogy állítsa meg a tömeget. Laura Ingraham azzal érvelt, hogy Trump elnöki örökségét teszi tönkre, ha nem lép. Cheney mindezek alapján állítja (dacára republikánus mivoltának), hogy