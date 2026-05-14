Megasztár: az új mesterek elmondták, hogy érzik magukat a csapatban

Áprilisban derült ki, kik lesznek az idei Megasztár mesterei: Marics Peti és Herceg Erika maradtak a csapatban, hozzájuk csatlakozott Puskás-Dallos Bogi és T. Danny. Fisher Gábor, a TV2 programigazgatója nemrég az Instagramon tett közzé videót, melyben a tehetségkutató forgatási szünetében a közös munkáról kérdezte az ítészeket.

Marics Peti arról számolt be, hogy nagyon hamar sikerült összehangolódniuk, T. Danny pedig azt mondta, nagyon jól érzi magát újoncként a zsűripultban.

Nagyon furcsa itt ülni, de nagyon érdekes is, és eddig szerintem tök jól alakulunk, nagyon jó a csapat, jól működünk együtt. Meg hát érdekesek a versenyzők, izgalmas.

Puskás-Dallos Bogi szintén új arcként csatlakozott a mestercsapathoz – neki azonban van zsűriben szerzett tapasztalata, mivel korábban az X-Faktorban mentorkodott. Az énekesnő Fischer érdeklődésére úgy fogalmazott, azt érzi, kezd kialakulni a mesterek dinamikája.

Petivel kicsit olyan érzésem van, mintha visszamentem volna a gimibe, és egy tök jó barátommal lennék. Dani, szerintem mi brók vagyunk, nem? Ugye? Testvérek vagyunk. Erikával pedig együtt öltözünk, sminkelünk, lassan barátnők is leszünk, nem?

– tette fel a kérdést az énekesnő, mire Herceg Erika azt felelte, ő úgy érzi, már barátnők is kolléganőjével.

A téma kapcsán Herceg hozzátette: teljesen más energiák uralkodnak a zsűripult mögött, mint tavaly, ezúttal ugyanis minden mestertársával érzi a kapcsolódást.

Ez egy sokkal jobb Megasztár lesz, sőt azt kell mondjam, hogy először életemben nem izgulok, jól érzem magamat, és érzem azt a hullámot és dinamikát, ami visz előre. Egyre jobb helyzeteket hozunk, egyre jobbak a versenyzők, viccesek, színesek. Minden egyre jobb!

– magyarázta.

A videóban a tehetségkutató új műsorvezetője, Lékai-Kiss Ramóna is megszólalt, aki szintén arról számolt be, hogy az idei évad zseniálisnak ígérkezik.

A műsornak egyébként Ördög Nóra lesz a másik háziasszonya, ám ő a tehetségkutató első forgatásai napjain végül nem tudott ott lenni egy nem várt probléma miatt: