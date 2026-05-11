Britney Spears a letartóztatása utóhatásairól: Igazi öröm az ürömben

Több hónap után először nyílt meg jelenlegi élethelyzetéről Britney Spears, akit még idén márciusban tartóztattak le ittas vezetésért, majd önként elvonókúrára ment – számol be az Entertainment Weekly.

Annyira hálás vagyok a barátaimnak és a sok csodálatos embernek, akiket a spirituális ébredésem során ismertem meg. Igazi öröm az ürömben

– írja az énekesnő az Instagram-profilján egy fotó alatt, amin egy apró albínó burmai pitont tart a kezében.

Miért a kígyó? Spears a posztjában úgy fogalmaz, a kígyó nemcsak a jó egészség, de a tudatosság és a szerencse szimbóluma is.

Még mindig meg kell tanuljam, hogyan legyek kedves önmagamhoz

– folytatja, hozzátéve, sokszor Istent véli felfedezni azokban az élményekben, amikben a végtelen önismereti utazása során van része.

