Britney Spears a letartóztatása utóhatásairól: Igazi öröm az ürömben

admin Ács Anna Mária
2026. 05. 11. 08:45
Britney Spears a 2018-as GLAAD-díjátadó gálán
A popsztár először nyílt meg a letartóztatása utóhatásairól.

Több hónap után először nyílt meg jelenlegi élethelyzetéről Britney Spears, akit még idén márciusban tartóztattak le ittas vezetésért, majd önként elvonókúrára mentszámol be az Entertainment Weekly.

Annyira hálás vagyok a barátaimnak és a sok csodálatos embernek, akiket a spirituális ébredésem során ismertem meg. Igazi öröm az ürömben

– írja az énekesnő az Instagram-profilján egy fotó alatt, amin egy apró albínó burmai pitont tart a kezében.

Miért a kígyó? Spears a posztjában úgy fogalmaz, a kígyó nemcsak a jó egészség, de a tudatosság és a szerencse szimbóluma is.

Még mindig meg kell tanuljam, hogyan legyek kedves önmagamhoz

– folytatja, hozzátéve, sokszor Istent véli felfedezni azokban az élményekben, amikben a végtelen önismereti utazása során van része.

 

