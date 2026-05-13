Mindenki az apját látja a szemeiben: Paul Walker lánya is felbukkant Cannes-ban

Május 13-án éjféli vetítés során bemutatják Cannes-ban a Halálos iramban első részét, lévén 25 éves lett a franchise.
Így a filmfesztiválon a filmsorozat sztárjai, mint Vin Diesel, Jordana Brewster és Michelle Rodriguez is tiszteletüket tették, nem beszélve Meadow Walkerről, a néhai Paul Walker lányáról.
Az első film 2001. június 22-én került a mozikba. Összesen 11 filmmel a Halálos iramban franchise 7,47 milliárd dolláros bevételt hozott a globális jegypénztáraknál.
Nem tudott mit kezdeni Hollywood Paul Walkerrel, aki ma lenne 50 éves
Szeptember 12-én lenne 50 éves Paul Walker, aki az őrült száguldozásokkal teli Halálos iramban-filmsorozattal futott be igazán. Tagadhatatlan sármja, kellemes személyisége hozzájárult ahhoz, hogy rajongók vegyék körül, de igazi kultusz a halála után alakult ki körülötte. De mi táplálja ezt? Walkerről megemlékező cikkünkben erre is választ keresünk.