Mehringer Marci a Mi Hazánk kivonulásáról: Tiszteletlen suttyók vagytok, óvodás lúzerek

A SUGO Tamburazenekar adta elő a cigány himnuszt, majd a Tavaszi szél című dalt az ülésterem közepén. Amíg a Mi Hazánk képviselői kivonultak a teremből, a tiszás politikusok mellett több fideszes és KDNP-s képviselő is felállva tapsolta meg a roma gyerekeket.

Toroczkai László, a Mi Hazánk elnöke később azt mondta: „Visszataszítónak tartjuk, hogy a Tisza Párt a gyermekekkel egy vitát kiváltó dal mellett, a saját kampánydalát adatta elő, ezzel pártrendezvénnyé alakítva az Országgyűlést, semmibe véve több millió honfitársunkat, akik nem a Tisza Pártra szavaztak.”

Az ügy nagy felháborodást váltott ki, Mehringer Marci énekes például úgy fogalmazott a Mi Hazánknak címzett közösségi médiás posztjában:

az, hogy kivonultok a parlamentből, amikor MAGYAR gyerekek elkezdenek zenélni akármilyen himnuszt is – legyen az az európai unió himnusza, vagy az úgynevezett cigány himnusz –, az nem ideológiai kérdés. egyszerűen csak tiszteletlen suttyók vagytok, akiknek nincs helye nemhogy a parlamentben, de alapvetően még a képernyőn sem. nem attól lesztek ti a legnagyobb magyarok, hogy felöltöztök népviseletbe és feszengtek a parlamentben, hanem attól, hogy minden MAGYAR embert ugyanazzal a tisztelettel kezeltek. de hála istennek pont ugyanannyit ér a szavatok most is, mint amennyit eddig is: semmennyit. óvodás lúzerek.

A produkcióról Mága Zoltán is elmondta a véleményét, közösségi oldalán úgy fogalmazott:

Mindig azt hirdettem, hogy a zene lélekhidakat épít, és lebontja a társadalmi előítélet láthatatlan falait. Bebizonyosodott, ez nem egy üres szólam, hanem valóság, amit tegnap a sükösdi tamburás gyerekek valóra váltottak. Szívmelengető volt látni és hallanai a jövő reménységeit az Országgyűlés alakuló ülésén, ahogyan történelmet írtak.