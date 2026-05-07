Szilágyi János: 90 évesen majdhogynem újra tanulok járni

A napokban 90 éves lett Szilágyi János, korábbi rádiós műsorvezető és televíziós riporter. A Blikknek mesélt arról, hogyan ünnepelte a kerek születésnapot, és hogyan telnek mostanság a napjai.

A lányom Amerikában él, így ő nem lehetett velem a 90. születésnapomon. Majd egy későbbi időpontban átöleljük egymást. De a fiammal és a két unokámmal is csak később találkozom. Így aztán hat barátommal elmentünk vacsorázni. Koccintottunk, beszélgettünk, nosztalgiáztunk, majd mindenki ment a dolgára. Én, persze, lassan és óvatosan, merthogy másfél hónappal ezelőtt combnyaktörést szenvedtem. Hatalmasat estem, vittek is a kórházba, majd jött a műtét, és most, 90 évesen majdhogynem újra tanulok járni

– mondta Szilágyi, majd így folytatta:

Mondanám, hogy így nem tudok teniszezni jó ideig, csakhogy már régóta nem játszom. Évekkel ezelőtt elengedtem ezt a gyönyörű sportot, ami az egyik szenvedélyem volt. Sajnos, az ember teste egy bizonyos kor után már nem engedelmeskedik. Szinte láttam magam kívülről, afféle nézőként, hogy egyre ügyetlenebb vagyok. Így aztán maradt a hosszabb-rövidebb séta, no, meg olykor a torna itthon. Szerencsére sem a korom, sem a combnyaktörés nem hátráltat abban, hogy írjak.

Könyvírás, tévészereplés, politikai vélemény

Elárulta, korábban azt tervezte, A vénülés fortélyai címmel írja meg az életrajzát, de helyette inkább egy a gondolatait és élményeit összefoglaló esszéköteten dolgozott, ami májusban jelenik majd meg. Emellett a közelmúltban egy kereskedelmi tévés meghívásnak is eleget tett.

Visszavonultan élek, már kerülöm a nyüzsgést, rádiót pedig elvétve, az autóban hallgatok. Olykor bekapcsolom a televíziót, de bevallom, túl sok érdekességet nem találok benne. Az néha eszembe jut, hogy egy hosszabb, afféle életinterjúra odaülnék a kamera elé valamelyik televíziós csatornán. Ha értelmes meghívást kapnék, alighanem elfogadnám.

Mint mondja, mindig igyekezett távol tartani magát a politikától, mivel az ő életét egzisztenciális szempontból nem befolyásolja, ki irányítja az országot. Ennek ellenére örült a kormányváltásnak:

Amit április 12-én éjszaka Budapest utcáin és szerte az országban láttam a közvetítésekben, egyszerűen nem akartam elhinni. Ilyen boldognak talán soha nem éreztem a magyarokat. Azért jó, hogy ezt megélhettem

– zárta gondolatait az a Szilágyi János.