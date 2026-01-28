Szilágyi János: Az évek alatt összegyűjtött pénzünkből élünk, egész életemben jól kerestem

A BEST magazinnak adott interjút Szilágyi János. A 89 éves korábbi televíziós riporter egyebek közt arról beszélt, ma már ritkán ismerik fel.

Az, hogy engem ma már felismerjenek, marha ritka. De ez teljesen logikus. A nevem, az egykori tevékenységem, a szakmai tudásom a fiatalabbak körében már nem sokat jelent.

Arról, hogy a népszerűséget könnyű volt-e elengednie, így felel:

Én a reflektorfényt soha a büdös életben nem használtam ki, és nem is éltem vissza vele. Soha nem tartottam magam többre másoknál.

Az anyagi helyzetéről ezt mondja:

Be kellett látnom, hogy már nem az én generációm tudására, tapasztalatára van szükség. Nem halmoznak el munkával. Hál’ istennek, mivel egész életemben jól kerestem, nincsenek anyagi gondjaink. Az évek alatt összegyűjtött pénzünkből élünk, így nem kell sehol munkáért kopogtatnom. Ráérő nyugdíjasként jól megvagyok itthon, a családommal és a barátaimmal.

De mit csinál a szabadidejében?