Babát vár Rebel Wilson felesége

Rebel Wilson és menyasszonya, Ramona Agruma tavaly házasodtak össze – először Olaszországban, majd később Ausztráliában is. Az elmúlt időszakban a házaspár új mérföldkőhöz érkezett, Agruma ugyanis nemrég az Instagram-oldalán jelentette be, hogy babát vár.
A legboldogabb hír a családunkban 🥰 hamarosan négyen leszünk! Úton van a kettes számú baba ❤️❤️❤️❤️ Szeretlek, @rebelwilson
– írta bejegyzésében a színésznő felesége, aki videójában a terheshasát is megmutatta követőinek.
A bejegyzés megtekintése az Instagramon
Wilsonék jelenleg egy kislányt nevelnek közösen: a színésznő Royce Lillian nevű lánya 2022 augusztusában született, béranya hozta őt világra.
Kapcsolódó
Olasz lagzijuk után Ausztráliában hivatalosan is összeházasodott Rebel Wilson és párja
Képeket is mutattak a nagy napról.