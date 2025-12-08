rebel wilsonramona agruma
Babát vár Rebel Wilson felesége

Monica Schipper / Getty Images for WCRF
Ramona Agruma és Rebel Wilson 2023-ban.
admin Grósz Petra
2025. 12. 08. 20:24
Rebel Wilson és menyasszonya, Ramona Agruma tavaly házasodtak össze – először Olaszországban, majd később Ausztráliában is. Az elmúlt időszakban a házaspár új mérföldkőhöz érkezett, Agruma ugyanis nemrég az Instagram-oldalán jelentette be, hogy babát vár.

A legboldogabb hír a családunkban 🥰 hamarosan négyen leszünk! Úton van a kettes számú baba ❤️❤️❤️❤️ Szeretlek, @rebelwilson

– írta bejegyzésében a színésznő felesége, aki videójában a terheshasát is megmutatta követőinek.

 

A bejegyzés megtekintése az Instagramon

 

Ramona Agruma-Wilson (@ramonaagruma) által megosztott bejegyzés


Wilsonék jelenleg egy kislányt nevelnek közösen: a színésznő Royce Lillian nevű lánya 2022 augusztusában született, béranya hozta őt világra.

