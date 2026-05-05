Landolás közben akadt bele az utasszállító egy autópályán közlekedő furgonba

Nem mindennapi jelenetet vett fel egy fedélzeti kamera New Jersey-ben: egy leszálláshoz készülő utasszállító repülőgép ütközött össze egy autópályán haladó teherautóval – írja az IBT.

A United Airlines Boeing 767-ese leszállni készült a newarki repülőtér közelében, már alacsonyan volt, az út felett haladt el, majd nekiütközött egy villanyoszlopnak, és beleakadt az éppen arra haladó teherautóba. Az esetről videó is készült, a címe alapján egy pékség munkatársáról van szó:

A balesetben az autó vezetője kisebb sérüléseket szenvedett, de még időben meg tudott állni és végül a repülő és rendben földet ért. Az ügyben vizsgálat indult, azt próbálják kideríteni, hogy mi lehetett az oka, hogy ilyen alacsonyan szállt a gép.

A portál hozzáteszi, hogy a Newark légtérében nem szokatlan jelenség, hogy a repülők autópályák felett haladnak el, az ilyen közeli incidenst nem nagyon tapasztaltak.