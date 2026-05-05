autópályaboeingnew jerseyteherautó
Élet-Stílus

Landolás közben akadt bele az utasszállító egy autópályán közlekedő furgonba

24.hu
2026. 05. 05. 06:30
A történtekről videó is készült.

Nem mindennapi jelenetet vett fel egy fedélzeti kamera New Jersey-ben: egy leszálláshoz készülő utasszállító repülőgép ütközött össze egy autópályán haladó teherautóval – írja az IBT.

A United Airlines Boeing 767-ese leszállni készült a newarki repülőtér közelében, már alacsonyan volt, az út felett haladt el, majd nekiütközött egy villanyoszlopnak, és beleakadt az éppen arra haladó teherautóba. Az esetről videó is készült, a címe alapján egy pékség munkatársáról van szó:

A balesetben az autó vezetője kisebb sérüléseket szenvedett, de még időben meg tudott állni és végül a repülő és rendben földet ért. Az ügyben vizsgálat indult, azt próbálják kideríteni, hogy mi lehetett az oka, hogy ilyen alacsonyan szállt a gép.

A portál hozzáteszi, hogy a Newark légtérében nem szokatlan jelenség, hogy a repülők autópályák felett haladnak el, az ilyen közeli incidenst nem nagyon tapasztaltak.

Ajánlott videó

Friss

Népszerű

Összes
Mi lesz a Fradival a választások után?
Leépítés kezdődött a fideszes Századvégnél: „független elemző intézményként” folytatják a jövőben
Bujdosó Andrea bejelentette a Tisza parlamenti bizottsági elnökeit, megvannak az Országgyűlés tiszás alelnökei is
Majka elmondta, mit gondol arról, hogy Tóth Gabi és Curtis helyét mások veszik át a Megasztárban
Tíz ok, ami miatt középpárttá zsugorodhat az Orbán Viktor vezette Fidesz
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik