Blake Lively és Justin Baldoni másfél évnyi pereskedés után megegyeztek

Peren kívüli egyezségre jutott egymással Blake Lively és Justin Baldoni, akik a 2024-es Velünk véget ér című filmen dolgoztak együtt, ám munkakapcsolatuk finoman szólva is rossz volt. Lively a bemutató után egyebek mellett szexuális zaklatással vádolta meg a filmet rendezőként is jegyző Baldonit, aki később ellenkeresetet nyújtott be, a többi között zsarolásra és rágalmazásra hivatkozva.

A Variety írta meg, hogy a két színész másfél évnyi, nagy sajtónyilvánosságot kapó pereskedést követően rendezte jogvitáját, két héttel azelőtt, hogy megkezdődött volna a szövetségi bírósági tárgyalás az ügyben. A felek hétfőn kiadott nyilatkozatukban kifejezték, hogy mindketten hajlandók továbblépni.

„A végtermék – a Velünk véget ér című film – büszkeség forrása mindannyiunk számára, akik azon dolgoztunk, hogy megvalósítsuk. A figyelem felkeltése és valódi, kézzelfogható segítség nyújtása a családon belüli erőszak túlélőinek – és minden érintettnek – olyan cél, amely mellett elkötelezetten kiállunk. Elismerjük, hogy a folyamat során nehézségek merültek fel és azt is, hogy Ms. Lively aggályai megérdemelték, hogy meghallgassák őket. Továbbra is határozottan elkötelezettek vagyunk a tisztességes, visszaélésektől mentes és produktív munkahelyi környezet kialakítása mellett. Őszintén reméljük, hogy ez lezárást hoz és lehetővé teszi minden érintett számára, hogy építő módon, békében lépjen tovább – beleértve egy tiszteletteljes online légkör megteremtését is” – olvasható a közleményben.

Egy hónappal ezelőtt még úgy tűnt, folytatódik az ügy

Az ügyben illetékes Lewis Liman szövetségi bíró korábban elutasította Lively 10 polgári jogi keresetét a 13-ból, köztük az összes zaklatással kapcsolatos követelést. Az ítélet értelmében három kereset – a megtorlás, a megtorlásban való bűnrészesség és a szerződésszegés – maradt, amelyekről esküdtszék dönthetett volna. A színésznő ügyvédje akkor azt mondta, ügyfele alig várja, hogy tanúvallomást tegyen, ugyanakkor közölte, hogy a színésznő hajlik a megegyezésre, hiszen úgy érzi, már elérte a célját azzal, hogy leleplezte a „rágalmazási gépezet” működését.

Blake Lively egy hónapja az Instagramon jelentette be, hogy bizonyos értelemben győzelmet aratott.

„Az utolsó dolog, amit valaha is akartam az életemben, egy per volt, mégis kénytelen voltam megindítani ezt az eljárást, mert átfogó megtorlás ért – és ér mind a mai napig –, amiért magánemberként és szakmai minőségemben is biztonságos munkakörnyezetet kértem magamnak és másoknak” – írta akkor, hozzátéve: reméli, hogy a bíróság döntése megmutatja majd másoknak is, hogy „bármilyen felfoghatatlanul fájdalmas, igenis érdemes felemelni a hangunkat”.