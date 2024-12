Blake Lively szexuális zaklatással vádolja Justin Baldonit, akivel együtt játszottak a Velünk véget ér című filmben

Augusztusban a TMZ nyomán lapunk is hírül adta, hogy Blake Lively testszégyenítés áldozata lett az It Ends With Us – Velünk véget ér című film forgatásán, és a csókjelenet is kényelmetlen volt számára. A lap szerint a film másik főszereplője, Justin Baldoni megjegyzéseket tett a színésznő súlyára, Livelyt pedig állítólag az is kellemetlenül érintette, hogy Baldoni jóvoltából a kelleténél tovább húzódtak a csókjelenetek.

A BBC most arról ír, hogy Blakel Lively jogi panaszt nyújtott be Justin Baldoni ellen, akit szexuális zaklatással, illetve azzal is vádol, hogy reputációromboló kampányt indított ellene.

A beadvány szerint Lively azzal vádolja Baldonit (aki egyben a film rendezője is volt) és a csapatát, hogy támadták a nyilvános imidzsét egy találkozót követően, amelyre magával hozta a férjét, Ryan Reynoldsot is, hogy szóvá tegyék Baldoni és egy producer „ismételt szexuális zaklatását és egyéb zavaró viselkedését” a filmmel kapcsolatban. Az említett találkozóra, ami Blake Lively, Justin Baldoni és a film forgatásán részt vevő többi szereplő között történt, január 4-én került sor, a célja pedig a forgatásokon kialakult „ellenséges munkakörnyezet” kezelésére irányult. Ryan Reynolds ugyan nem szerepelt a filmben, csatlakozott feleségéhez a találkozón.

A jogi panaszban a színésznő ügyvédjei azt állatják, Justin Baldoni és a Wayfarer vezérigazgatója, Jamey Heath helytelen és nemkívánatos viselkedést tanúsítottak Livelyvel és másokkal szemben is a film forgatásán.

A kaliforniai polgárjogi hivatalhoz benyújtott beadványban szerepel egy 30 pontos követelés is, melyet a páros állítólagos helytelen viselkedésével kapcsolatban fogalmaztak meg az említett találkozón, hogy biztosítsák a film további gyártását.

Ezek között Lively állítólag egyebek mellett kérte, hogy Baldoni és Heath korábbi pornófüggőségét többé ne említsék neki vagy a stáb többi tagjának, ne írják le előtte a nemi szervüket, és ne adjanak hozzá a forgatásokhoz több szexjelenetet, orális szexjelenetet vagy olyan jelenetet, melyben a színésznő elélvez a kamera előtt a forgatókönyv keretein kívül, melyeket Lively jóváhagyott, amikor aláírta a projektet. A színésznő ezek mellett azt is követelte, hogy Baldoni többé ne mondja neki, hogy képes beszélni elhunyt édesapjával.

Blake Lively jogi csapata továbbá azzal is vádolja Justin Baldonit és a Wayfarer stúdiót, hogy „többszintű tervet” dolgoztak ki a hírnevének tönkretételére. A színésznő állítása szerint ez „egy gondosan kidolgozott, összehangolt megtorló terv volt azzal a céllal, hogy elhallgattassák őt és másokat, hogy ne beszéljenek arról az ellenséges környezetről, amelyet Baldoni és Heath teremtett”.

Justin Baldoni jogi csapata a BBC-nek azt mondta, a vádak kategorikusan hamisak, állították továbbá, hogy azért fogadtak fel krízismenedzsert, mert Blake Lively azzal fenyegetőzött, hogy kisiklatja a filmet, ha nem teljesítik a követeléseit.

Szégyenletes, hogy Blake Lively és képviselői ilyen súlyos és kategorikusan hamis vádakat fogalmaznak meg Justin Baldoni, a Wayfarer Studios és képviselőik ellen

– mondta a BBC-nek Baldoni ügyvédje, Bryan Freedman, aki szerint Blake Lively egyebek közt azzal fenyegetőzött, hogy nem jelenik meg a forgatáson vagy nem nem fogja reklámozni a produkciót, ami a filmdráma bemutatás közbeni bukásához vezetett volna, ha nem teljesülnek a követelései.

Ügyvédjein keresztül a BBC-hez eljuttatott nyilatkozatában Blake Lively úgy fogalmazott:

Remélem, hogy a jogi lépéseim segítenek lerántani a leplet ezekről a baljós megtorló taktikákról, amelyekkel a visszaélésekről beszélő embereknek akarnak ártani, és segítenek megvédeni másokat, akiket célba vehetnek.

A színésznő közleményében egyúttal tagadta, hogy ő vagy bármelyik képviselője negatív információkat terjesztett volna Justin Baldoniról vagy a Wayfarerről.