„Ő a kedvenc kismajmom, de ha van 2500 dollárod, akár most leturmixolom neked!” – egy brutális állatkínzási ügy és a pszichológiai háttere

„Ez több mint hobbi. Életstílus” – vallják egy nemzetközi online hálózat tagjai, akiket az köt össze, hogy rajonganak az állatkínzásért. Nyugati, jóléti társadalmakban élő, látszólag hétköznapi emberek – például egy 39 éves, kétgyermekes skót anya – azért fizettek egy fejletlenebb gazdaságú állam náluk sokkal szegényebb polgárainak, hogy ragadjanak el makákókölyköket az anyjuktól, majd kamera előtt kínozzák az állatokat, a megrendelők pedig kedvükre tobzódhassanak a valódi horrorban.

„Nagyon örülök, hogy megismerhettelek benneteket. Csodálatos kapcsolatokat alakítottam ki itt.”

„A normik biztosan forognának a sírjaikban, ha olvasnák a privát leveleinket.”

„Sokkal derűsebbé teszi az életemet, hogy tudom, nem én vagyok az egyetlen, akinek majom-sorozatgyilkos gondolatai vannak.”

„A majmok kínzásának nézése ringat a lehető legkellemesebben álomba.”

Ilyen és ezekhez hasonló üzenetek tömegeit találták meg a nyomozók a skóciai Natalie Herron kommunikációs eszközein. A 39 éves, kétgyermekes anya egy több ezer tagot számláló, majmok kínzásért rajongó emberekből álló nemzetközi hálózat egyik ügyintézője volt.

Többek között szavazásokat szervezett, melyeken a résztvevők eldönthették, milyen módon kínozzanak meg egy makákót. Voltak állatok, melyeket keresztre feszítettek, olyanok, amelyeket fortyogó olajba mártottak és olyanok is, melyeknek fúrógéppel fúrták át a koponyáját.

Az ügyben indított nyomozás során Herron elektronikus eszközein több mint ezer, brutalitásában felkavaró fotót és videót találtak, miközben a nő a külvilág felé állatbarátnak mutatta magát, aki különösen a kutyákért rajong.

A felkavaró történet Los Angelesben kezdődött, egy Lucy nevű nővel, aki csodálja a majmokat, ezért gyakran megy el az állatkertbe, hogy közelről nézhesse őket.