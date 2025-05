„Nem akarom, hogy az apám teljesen tönkretegyen! Anyuci, nagyon szeretlek! Bízzál bennem mindig. Sziasztok” – Molnár Csilla tragédiája, 2. rész

Évekkel a rendszerváltás és a Szovjetunió összeomlása előtt, 1985-ben szépségversenyt rendeztek a szocialista Magyarországon. Egy tizenhat éves fonyódi diáklányt, Molnár Csilla Andreát koronáztak királynővé, aki kilenc hónappal a győzelme után öngyilkosságot követett el. A Kádár-kori szépségverseny furcsaságairól, Molnár Csilla családjáról és a verseny utáni első botrányokról előző cikkünkben írtunk.

A második részben a Csilla halálához vezető eseményeket, a királynő titkos szerelmét, a tragédia különös körülményeit, majd hatásait tárjuk fel.

A magyarországi szépségverseny döntője után adott első interjújában Molnár Csilla azt mondta, a legfontosabb a számára az, hogy nyugodtan leérettségizzen, később pedig kozmetikusként képzelte el a jövőjét, elfoglaltságai miatt mégis kénytelen volt magántanulóként elvégezni a középiskola utolsó évét. Szépségkirálynői karrierjét azonban bonyolulttá tette, hogy szüleivel nem voltak hajlandók aláírni a Magyar Médiától fődíjként kapott szerződést.

A család két menedzsert is megpróbált szerződtetni a lány mellé, de mindkét szakmai kapcsolat rövid életű volt. Az első Vörös Tamás újságíró volt, aki az állami lemezgyárban is dolgozott középvezetői beosztásban, vagyis elvileg mindent tudott a korabeli showbusinessről, amit tudni lehetett, és megvolt a megfelelő kapcsolatrendszere.

Az együttműködés néhány hét után furcsa véget ért, miután egy rossz krimibe illő fordulattal feltörték Vörös autóját, és éppen azt a táskát vitték el belőle, amiben a Csilla számára fontos papírok, a többi között Nyugat-Németországból és Londonból küldött meghívólevelek voltak.

A közös munka végére mégsem emiatt került pont, hanem azért, mert Csilla arra kérte a szüleit, hogy keressenek valaki mást Vörös helyett, aki a szerelmével üldözi őt.

A második kísérlet egy ügyvéd megbízása volt. Molnár István többször próbált beszélni Fodros Istvánnal arról az ezer dollárról, amit egy gáláns külföldi üzletember ajánlott fel lányának, a Magyar Média akkori vezetőjét azonban képtelen volt elérni. Az apa ekkor megbízott egy ügyvédet, akinek annyit sikerült elérnie, hogy Fodros egy sajtóesemény után magából kikelve üvöltsön Csillával, hogy ha még egyszer ügyvédet mernek küldeni rá, személyesen teszi tönkre a családot, majd meglobogtatott egy nyugatnémet szerződést, és nemzetközi karriert ígért Csillának, ha végre felhagy a lázadozással – mondták el Molnárék Friderikusz Sándornak, az Isten óvd a királynőt című kötethez készített interjúk során.

Molnárék visszavonták az ügyvéd megbízatását. Csilla egy ideig engedelmesen eljárt a protokolleseményekre, vacsorákra, amelyeken meg kellett jelennie. Voltak munkái, amiket kifejezetten élvezett: ő volt a nyugati nyitás egyik fontos lépésének számító első magyar Formula-1-es futam reklámarca 1986-ban. Később azonban elege lett abból, hogy lekezelik, és a körülötte lévő férfiak többsége a fotósoktól a háttérszemélyzet tagjain át az igazgatókig megpróbált kikezdeni vele.

A modell Pataki Ágnes szerint, bár más volt nőként érvényesülni a nyolcvanas években, mint ma, azért nem volt annyira drámai a helyzet, mint ahogy szeretünk rá visszaemlékezni.

„Nem kizárólag férfiak uralták a szakmát. A kor meghatározó divatlapjának, az Ez a divatnak például Zsigmond Márta volt a főszerkesztője, vagy ott volt a Fabulon kozmetikai szereket gyártó Kőbányai Gyógyszergyár propagandafőnöke, Veres Mária, ők abszolút lojálisan kezelték és respektálták a modelleket, akik erre rászolgáltak. Egy modellre addig tekintenek úgy, mint egy eszközre, amíg ki nem vívja magának a tiszteletet. Ezt pedig úgy tudja elérni, hogy szakmaként tekint arra, amit csinál, és professzionális hozzáállással, szorgalommal építi a karrierjét.”

A kamaszkorú szépségkirálynő azonban több volt egy modellnél. Iszonyú pletykaáradat indult be vele kapcsolatban: névtelen telefonok és levelek ezrei rágalmazták Molnár Istvánt azzal, hogy lefizette a zsűrit, Csillát pedig azzal, hogy a gitáros Frenreisz Károly, a televíziós újságíró Chrudinák Alajos és az előző rész végén említett német Frédéric Prinz von Anhalt szeretője volt.

Csilla a Szépleányokban egy Bécs felé tartó Ikarus buszon azt mondta:

Én is úgy képzeltem ezt az életet, hogy csupa fény és pompa, de most, hogy belekerültem, nem olyan egyszerű. Nagyon sok olyan dolog van, amiről kívülállóként nem tudtam. Még most sem tudom felfogni, hogy ez mekkora teher lesz a számomra. Amikor bementem a suliba, a sírás kerülgetett, hogy ott kell hagynom az osztályt, hogy magántanuló leszek. Ezzel a címmel véget ért a gyerekkorom. Felnőttként kell viselkednem, nem lehetek ugyanaz, aki voltam. Nem mehetek végig úgy az utcán, ahogyan korábban, mert mindenki engem figyel, hogy hogy viselkedem. Nem tudok egy jóízűt nevetni a lányokkal. Belül megmaradtam annak, aki vagyok, csak jobban kell figyelnem a környezetemre.