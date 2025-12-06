Hermányi Mariann egy varázsfüzettel eltünteti a férfiakat Dobó Kata új filmjében

Ahogy mi is megírtuk, a Hunyadiból is ismert színészekkel, 1,19 milliárd forint támogatással készül Dobó Kata Még egy kívánság című romantikus komédiája. Most megérkezett az első előzetes.

Ez lesz rendezőként Dobó harmadik filmje a Kölcsönlakás és az El a kezekkel a Papámtól! után. Társrendezője Szilágyi Fanni, a film producerei pedig Helmeczy Dorottya és Kálomista Gábor.

A film főszerepeit Hermányi Mariann és Kádár L. Gellért alakítják, akik már a nagysikerű Hunyadi-sorozatban is mindketten szerepeltek, de feltűnik majd benne T. Danny és maga Dobó Kata is.

A Még egy kívánság napjainkban játszódik, főszereplője Juli, a munkájában és magánéletében is elkényelmesedett, húszas évei végén járó zenei menedzser. Megszokott hétköznapjai gyökeres fordulatot vesznek, amikor kezébe kerül egy kívánságfüzet, amivel bármit eltüntethet a világból. Egy szakmai baklövés miatt kelepcébe kerül, és az egyedüli kiút számára az, ha felfuttat egy ismeretlen zenekart. Ehhez használni kezdi a kívánságfüzetet, ami egy idő után egyre extrémebb kívánságokkal lesz tele.

Az előzetes alább látható:

A Még egy kivánság forgatókönyvírója Kovács M. András, operatőre Becsey Kristóf, zeneszerzője Moldvai Márk, jelmeztervezője Kazal Viktória, látványtervezője Valcz Gábor, line producee Filip Fruzsina.

A nézők a tervek szerint 2026-ban láthatják a mozikban.

Hermányi Mariannal készített interjúnk itt olvasható: