a nagy őkincsvadászok vipkatona szandra
Élet-Stílus

Korábban a Kincsvadászok VIP-ben is feltűnt A Nagy Ő egyik szereplőjének ruhája

TV2
Szarka Éva és Stohl András A Nagy Ő forgatásán.
admin Grósz Petra
2026. 02. 05. 16:38
TV2
Szarka Éva és Stohl András A Nagy Ő forgatásán.
Dr. Katona Szandrának annyira megtetszett, hogy meg is vásárolta.

A minap újabb rózsaceremóniára került sor A Nagy Ő-ben, melynek alkalmával Éva is kapott egy szál virágot Stohl Andrástól. A szereplő egy igen különleges, fekete-fehér ruhában vett részt a ceremónián, ami a szemfüles TV2-nézőknek egy másik műsorból más ismerős lehetett.

Kapcsolódó
A Nagy Ő: Stohl András két nőt is hazaküldött, egy pedig nem fogadott el tőle rózsát
Sokan úgy meglepődtek, hogy köpni-nyelni nem tudtak.

A kincsvadász meg is vette a darabot

A story.hu szúrta ki, hogy dr. Katona Szandra is viselte már a darabot a Kincsvadászok VIP forgatásán, ami annyira megtetszett neki, hogy meg is vásárolta.

A fiúk »Szörnyella de Frász« ruhaként emlegették. Én imádtam, annyira elegáns. Gardróblakóm lett

– mesélte a portálnak Katona korábban a ruhadarabról, amit a műsor stylistjai választottak ki neki.

Dr. Katona Szandra a Kincsvadászok VIP forgatásán.

A Kincsvadászok VIP adásait egyébként később forgatták, mint a Nagy Ő-t, így valószínűleg Éva viselte előbb a ruhát, amit a kereskedő később megvásárolt.

Ajánlott videó

Friss

Népszerű

Összes
Új pláza épül Budapest mellett, íme, a nyitás várható dátuma
Török Gábor közzétette, mekkora esélyt lát a választáson a különböző kimeneteleknek
A Nagy Ő kiesője szerint „csalódás, mennyire nagyon sovány” Stohl András
Őrizetbe vettek egy főügyészségi ügyészt, hivatali visszaélés miatt nyomoznak
Orbánék szövetségese inváziótól tart, de Spanyolország félmillió illegális bevándorló helyzetét rendezi
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik