Korábban a Kincsvadászok VIP-ben is feltűnt A Nagy Ő egyik szereplőjének ruhája

A minap újabb rózsaceremóniára került sor A Nagy Ő-ben, melynek alkalmával Éva is kapott egy szál virágot Stohl Andrástól. A szereplő egy igen különleges, fekete-fehér ruhában vett részt a ceremónián, ami a szemfüles TV2-nézőknek egy másik műsorból más ismerős lehetett.

A kincsvadász meg is vette a darabot

A story.hu szúrta ki, hogy dr. Katona Szandra is viselte már a darabot a Kincsvadászok VIP forgatásán, ami annyira megtetszett neki, hogy meg is vásárolta.

A fiúk »Szörnyella de Frász« ruhaként emlegették. Én imádtam, annyira elegáns. Gardróblakóm lett

– mesélte a portálnak Katona korábban a ruhadarabról, amit a műsor stylistjai választottak ki neki.

A Kincsvadászok VIP adásait egyébként később forgatták, mint a Nagy Ő-t, így valószínűleg Éva viselte előbb a ruhát, amit a kereskedő később megvásárolt.