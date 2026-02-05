A Nagy Ő: Stohl András két nőt is hazaküldött, egy pedig nem fogadott el tőle rózsát

Ismételten rózsaceremóniát tartottak A Nagy Ő-ben: Stohl András ezúttal két nőt is haza kellett küldjön a műsorból. Miután kiosztotta rózsáit, már csak két szál virág maradt három érte küzdő hölgynek.
Először a 48 éves Melindát, majd a négy gyermekes, brazil Miriamtól búcsúzott. Az utolsó rózsáját ugyanis Mónikának szánta:
– Elfogadod tőlem a rózsát?
– Nem tehetem.
Ezzel zárult az adás, mérget azért senki ne vegyen arra, hogy Mónika is távozik a műsorból.
Már a ceremónia előtt is döntött
Stohl ezúttal nem várta meg, hogy csak a rózsaceremónián osszon virágokat szíve hölgyeinek: néhány nappal korábban Ginával ment randizni, ami annyira jól sikerült, hogy a nap végén adott egy szál, védettséget érő rózsát a nőnek.
Gina kivételesen egészen megnyílt Stohlnak, mesélt neki előző kapcsolatáról és kisfiáról, és arról is beszélgettek, hogy mit jelent számukra a boldogság.
Azt éreztem, nagyon jó irányt vett ez a kapcsolat, és emberileg nagyon közel kerültünk egymáshoz
– mondta el utóbb a riportszobában Gina.
Stohl lánya nincs odáig az egyik szereplőért
Nemrég a színész-műsorvezető lánya, Rebeka is tiszteletét tette a műsorban.
Kiara Lorddal kapcsolatban mondta el a véleményét, aki eddig kiemelt figyelmet kapott Stohl Andrástól, több randevún voltak együtt, például egy élő tévéműsor felvételére is elmentek.
Én nem vagyok prűd, meg nem gondolom azt, hogy az bűn, amit ő csinál, félreértés ne essék! Bár nyilván kicsit szürreális, hogy egy pornós – már bocsánat – Bandikával leül majd egy asztalhoz
– mondta Stohl másodszülött lánya, utalva az öccsére, akit apja után szintén Stohl Andrásnak hívnak.