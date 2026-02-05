A Nagy Ő: Stohl András két nőt is hazaküldött, egy pedig nem fogadott el tőle rózsát

Ismételten rózsaceremóniát tartottak A Nagy Ő-ben: Stohl András ezúttal két nőt is haza kellett küldjön a műsorból. Miután kiosztotta rózsáit, már csak két szál virág maradt három érte küzdő hölgynek.

Először a 48 éves Melindát, majd a négy gyermekes, brazil Miriamtól búcsúzott. Az utolsó rózsáját ugyanis Mónikának szánta:

– Elfogadod tőlem a rózsát? – Nem tehetem.

Ezzel zárult az adás, mérget azért senki ne vegyen arra, hogy Mónika is távozik a műsorból.

Már a ceremónia előtt is döntött

Stohl ezúttal nem várta meg, hogy csak a rózsaceremónián osszon virágokat szíve hölgyeinek: néhány nappal korábban Ginával ment randizni, ami annyira jól sikerült, hogy a nap végén adott egy szál, védettséget érő rózsát a nőnek.

Gina kivételesen egészen megnyílt Stohlnak, mesélt neki előző kapcsolatáról és kisfiáról, és arról is beszélgettek, hogy mit jelent számukra a boldogság.

Azt éreztem, nagyon jó irányt vett ez a kapcsolat, és emberileg nagyon közel kerültünk egymáshoz

– mondta el utóbb a riportszobában Gina.

Stohl lánya nincs odáig az egyik szereplőért

Nemrég a színész-műsorvezető lánya, Rebeka is tiszteletét tette a műsorban.

Kiara Lorddal kapcsolatban mondta el a véleményét, aki eddig kiemelt figyelmet kapott Stohl Andrástól, több randevún voltak együtt, például egy élő tévéműsor felvételére is elmentek.

Én nem vagyok prűd, meg nem gondolom azt, hogy az bűn, amit ő csinál, félreértés ne essék! Bár nyilván kicsit szürreális, hogy egy pornós – már bocsánat – Bandikával leül majd egy asztalhoz

– mondta Stohl másodszülött lánya, utalva az öccsére, akit apja után szintén Stohl Andrásnak hívnak.