csézycsézi erzsébet
Csézy elárulta, mikor döntötte el, hogy beszáll a politikába

admin Csontos Kata
2026. 02. 01. 08:43
A Tisza Párt jelöltje lett egy „nehéz” borsodi körzetben.

A Tisza Párt képviselőjelöltje lesz a mezőkövesdi központú Borsod-Abaúj-Zemplén megyei 7-es választókerületben az énekesnő Csézy, jelentette be Magyar Péter pártelnök szombaton.

Alig két órával a bejelentés után Magyar a Tiszta Hang című podcastsorozatának aktuális epizódjában beszélgetett képviselőjelöltjével. Később az RTL Híradóban jelent meg exkluzív interjú Csézyvel, melyben az énekesnő egyebek mellett elmondta, akkor döntötte el, hogy beszáll a politikába, amikor egy bicskei állami gondozott, bántalmazott fiú a vonat elé ugrott 2024-ben.

Amikor tavaly, az EP-választások előtt felléptem, akkor pont történt egy tragédia: egy bicskei fiú a vonat elé ugrott. Én akkor határoztam el, hogy lépni kell és a hangomat kell hallatni ez ügyben, és valami mellé kell állni

– mondta el Csézi Erzsébet.

Példát szeretne mutatni

Szerinte a politikai szerepvállalással példát mutathat azoknak is, akik félnek véleményt nyilvánítani.

Bízom benne, hogy meglátják azt a reményt, hogy lehet másképpen is élni.

Csézy tisztában van vele, hogy nehéz körzetben indul: a borsodi körzetet 1998 óta biztosan nyeri a Fidesznek Tállai András. Az énekesnő azt mondta, hiába a kormányzati beágyazottság, ha a térségbe érkező pénzeket nem észszerűen költik el.

 

Összegyűjtöttük, mit érdemes tudni Csézyről:

Csézy az RTL Klub reggeli című műsorában, 2009-ben.
Matyó gyökerektől az Eurovízión át a Tisza Pártig: kicsoda Csézy?
Az énekesnő népművész családból származik, és az elmúlt években a zene mellett a divat felé is nyitott. Összegyűjtöttük pályájának és magánéletének legfontosabb állomásait.

