Csézi Erzsébet Magyar Péternek: Ne is tudjuk, kik a miniszterek, csak mindenki tegye a dolgát

Magyar Péter ma délelőtt jelentette be, hogy:

Csézy lesz a TISZA képviselőjelöltje a mezőkövesdi központú Borsod-Abaúj-Zemplén megyei 7-es választókerületben.

Így már mind a százhat egyéni választókerületben nyilvános a Tisza-jelölt neve.

A bemutatás pedig így szólt: „Csézy énekesnő, ruhatervező, az 1700-as évek óta Mezőkövesden élő, matyó Kisjankó népművész család leszármazottja. Hihetetlenül büszke szülőföldjére és kulturális örökségére. 2008-ban ő képviselte hazánkat az Eurovíziós Dalfesztiválon. A világhírű matyó népművészet számára élő valóság, amely Mezőkövesdhez és a környező településekhez köti, és amelyért ma is felelősséget érez.”

Alig két órával a bejelentés után Magyar Péter a Tiszta Hang című podcastsorozatának aktuális epizódjaként interjúzta képviselőjelöltjét. (Korábban Kapitány Istvánt, Hegedűs Zsoltot, Gajdos Lászlót és Orbán Anitát is kérdezte.)

Néhány információ, idea a képviselőjelölt asszonytól: