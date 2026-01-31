Csézi Erzsébet Magyar Péternek: Ne is tudjuk, kik a miniszterek, csak mindenki tegye a dolgát

Magyar Péter ma délelőtt jelentette be, hogy:
Csézy lesz a TISZA képviselőjelöltje a mezőkövesdi központú Borsod-Abaúj-Zemplén megyei 7-es választókerületben.
Így már mind a százhat egyéni választókerületben nyilvános a Tisza-jelölt neve.
A bemutatás pedig így szólt: „Csézy énekesnő, ruhatervező, az 1700-as évek óta Mezőkövesden élő, matyó Kisjankó népművész család leszármazottja. Hihetetlenül büszke szülőföldjére és kulturális örökségére. 2008-ban ő képviselte hazánkat az Eurovíziós Dalfesztiválon. A világhírű matyó népművészet számára élő valóság, amely Mezőkövesdhez és a környező településekhez köti, és amelyért ma is felelősséget érez.”
Alig két órával a bejelentés után Magyar Péter a Tiszta Hang című podcastsorozatának aktuális epizódjaként interjúzta képviselőjelöltjét. (Korábban Kapitány Istvánt, Hegedűs Zsoltot, Gajdos Lászlót és Orbán Anitát is kérdezte.)
Néhány információ, idea a képviselőjelölt asszonytól:
- ő jobboldali, férje baloldali
- hat éven át jártak orvostól orvosig, hogy gyerekük születhessen, végül külföldi doktor segített rajtuk
- mezőkövesdi, családja nemzedékek óta gyakorolja a matyó népművészetet
- óvodás kora óta énekesnek készült, a „legapróbb falvakban” is szívesen lép fel
- egyhektáros, tavasított, gyümölcsfákkal beültetett biokertjét tizennégy éve építi; azt mondja, „ha nem térünk vissza oda, hogy a zöldséget termeli, nagy baj lesz” (Magyar Péter itt megjegyezte: ha győznek áprilisban, öt százalékra csökkentik a zöldségek áfáját)
- nosztalgiával gondol a mezőkövesdi kézilabdaéletre
- ruhákat tervez, Karikó Katalinnak is ő tervezte a modernizált matyómintás szettjeit.
- a politikában és a közéletben azt szeretné, hogy „ha majd egy nyugodtabb ország lesz, teljesen mindegy, hogy ki éppen milyen pártba tartozik… ne is tudjuk, kik a miniszterek, csak mindenki tegye a dolgát… egy élhető, jó ország legyen”
- fájlalja, hogy bezárt a mezőkövesdi kórház, „ahol sok infarktusos ember életét mentették meg”; képviselőként újragondolná a kérdést
- a mezőkövesdi fürdő kapcsán elhangzik, hogy „lesz feladat”.