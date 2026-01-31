„Köszönöm, hogy második Apámként tekinthettem Rád!” – így búcsúzott Szandi Fenyő Miklóstól

2026. január 31-én elhunyt Fenyő Miklós, a Hungária együttes alapítója. A 78 éves énekes január közepén került kórházba tüdőgyulladással. Kezdetben úgy tűnt, hogy fel fog épülni, de aztán szövődmények alakultak ki nála a menedzsmentje múlt heti tájékoztatása szerint.

A halálhír megjelenése óta sorra búcsúznak a zenésztől a pályatársak – például a Hungária két korábbi tagja, Dolly és Szikora Róbert –, és más közszereplők, köztük Orbán Viktor és Magyar Péter is.

Közben Fenyő egyik felfedezettje, Szandi is reagált a tragédia hírére.

Nincsenek szavak, csak a mérhetetlen fájdalom, amit érzek. Potyognak a könnyeim és nem akarom elhinni… Drága Miklós bátyám! Soha nem fogom elfelejteni, mennyi mindent köszönhetek Neked! Különleges voltál és különb mindenkinél. A legzseniálisabb… Hálás vagyok azért, hogy a sors összesodort minket, megváltoztattad az életemet. Köszönöm, hogy második Apámként tekinthettem Rád! Hiányozni fog minden pillanat amit együtt éltünk meg, a hajnalig tartó beszélgetéseink és az az érzés amit csak mi tudunk, amikor a színpadon egymás kezét fogva énekeltünk. Fájó szívvel és örök szeretettel gondolok Rád🤍 A Te Madárkád

– írta az énekesnő, és a búcsúüzenetével pár közös fotót is megosztott kettejükről az Instagramon.

A bejegyzés megtekintése az Instagramon Szandi (@szandi_hivatalos) által megosztott bejegyzés

A zenész pályafutásának emlékezetes pillanatait bemutató galériánk itt tekinthető meg: