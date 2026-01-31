Szikora Róbert egyik közös dalukkal emlékezett meg Fenyő Miklósról

78 éves korában meghalt Fenyő Miklós rock and roll énekes, a Hungária együttes alapító tagja. A zenekarnak egy időben tagja volt Szikora Róbert és Dolly – mindketten posztoltak közösségi oldalukon zenésztársuk halála után. Dolly egyebek mellett így írt Fenyőről:

Egyelőre még fel sem tudom igazán fogni, hogy elmentél… Most már az angyalok zenekarában énekelsz. Végigkísértem a pályádat, részese lehettem az utadnak, és büszke vagyok a barátságodra. Megint azon kapom magam, hogy a könnyeim csak folynak… Pótolhatatlan barát vagy, és az is maradsz örökre. Az a rengeteg emlék itt marad velem – ahogy Te is.

Szikora Róbert dallal emlékezik

Szikora Róbert szombat reggel Facebookján újraosztott egy felvételt Fenyő Miklós egyik utolsó fellépéséről, amihez annyit írt:

Az utolsó dal…

A videón Fenyő és Szikora a Szerencse Szombatban éneklik közös számukat, aminek címe: Egy furcsa pár.