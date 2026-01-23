Friss hírek érkeztek Fenyő Miklósról: így van most az énekes

Közel két héttel ezelőtt lapunk is beszámolt arról, hogy Fenyő Miklós tüdőgyulladással került kórházba. Menedzsere a napokban azt mondta, ha a 78 éves előadóművész még aznap hazatérhetne, akkor is legalább másfél hónapra lenne szüksége ahhoz, hogy felépüljön, így addig biztosan nem lesznek koncertjei.

Küzd a szövődményekkel

Az énekes közösségi oldalán nemrég újabb híreket közöltek az állapotával kapcsolatban.

Köszönjük és nagyon jólesik, hogy ilyen sokan szorítotok Miklósnak, imádkoztok a javulásáért. A sok szeretet eljut hozzá, erőt ad neki. A tüdőgyulladásból lassan felépült, de a szövődményeivel még komoly küzdelem zajlik. Továbbra is jó kezekben van

– olvasható a Fenyő Miklós Facebook-oldalán közzétett posztban.