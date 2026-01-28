Mintha minden nap hétfő lenne – tényleg létezik a „januári depresszió”?

A január az év hétfője: sokan számolnak be arról, hogy nyomott a hangulatuk, mérsékelt életkedvvel és energiaszinttel vágnak neki az új évnek, nehezebb motiváltnak maradniuk, fáradtabbak, ingerlékenyebbek, kedvetlenebbek. Ezt az állapotot „januári depresszió” néven is szokták emlegetni, annak ellenére, hogy hivatalosan nincs ilyen betegség. De akkor miért jelentkeznek a fenti tünetek és miért pont januárban? Mráz Kata pszichológussal próbáltunk utána járni a kérdésnek.

A cikk tartalmából Cikkünkből kiderül: Mi okozhatja az év eleji nyomott hangulatot, motiválatlanságot?

Honnan tudhatja valaki, hogy januári depressziója van?

Hogyan tudjuk kezelni, illetve megelőzni?

