Barnai Judit A Nagy Duett-es szerepléséről: A temus JLo veletek lesz minden vasárnap

Curtis és Barnai Judit A Nagy Duettben (2026).
Curtis és Judie
2026. 01. 27. 15:40
Curtis is elismeri, hogy feleségének nincs túl jó énekhangja.

A TV2 hétfőn bejelentette A Nagy Duett 2026-os évadának szereplőit, akik között Curtis és sportoló felesége, Barnai Judit is ott vannak. A Judie becenevet használó kosárlabdázó bemutatkozó kisfilmjükben elmondta, bár szeret énekelni, hangja nem nagyon van. Példaképének mindig Jennifer Lopezt tartotta.

Kiskorom óta nagyon szeretnék JLo lenni! Annyira jó lenne, ha ilyen tök jó hangom lenne és énekelhetnék. Nagyon szeretek énekelni, mindenhol éneklek, ahol zene szól – a kocsiban, a fürdőben, otthon –, de borzasztó hangom van. Úgyhogy szerintem ez a műsor nekünk lett kitalálva

– mondta el Barnai, szavait pedig férje is megerősítette:

Igen, Judie-nak a hangja… Nem hazudott, szóval tényleg mondhatjuk, hogy nem olyan jó.

Barnai Judie, a temus JLo

Nem tudom, hogy volt-e egyébként a műsor során ennyire rossz hang, de én magabiztosan fogom előadni magam, és akkor elhiszik, hogy jó!

– jelentette ki Barnai Judit.

A sportoló a műsor hétfői sajtótájékoztatója után közösségi oldalán is posztolt A Nagy Duettről, magát is minősítve:

Egy újabb kaland veszi kezdetét😎 A temus JLo veletek lesz minden vasárnap február 15-től❤️🙌🏾

