Melanie Manderino egész életében szelektív mutizmussal küzdött, egy nap azonban úgy érezte, valamin változtatnia kell, és „Istenhez fordult segítségért”. A 18 éves lány korábban egyáltalán nem mert a nyilvánosság előtt beszélni, de egy ideje képes rá, hogy hallassa a hangját, és nemrég a People-nek adott exkluzív interjút.

Az iskolában néma volt

Manderino az élete nagy részében képtelen volt megszólalni nagyobb társaság előtt. A családja körében tudott beszélni – ha nem is sokat –, de az iskolás éveit végig úgy töltötte, hogy az osztálytársai és a tanárai sosem hallották a hangját. A szelektív mutizmus nevű szorongásos zavar miatt habár szeretett volna megszólalni, amikor megpróbálta, „úgy érezte, mintha valaki fojtogatná”.

Életem első 16 évében nagyon nehezen tudtam beszélni. Otthon tudtam egy kicsit, de az iskolában 100 százalékig néma voltam

– mesélte a lány, aki gyerekként azt gondolta, a többiek azért tudnak olyan könnyedén beszélgetni, mert ügyesebben fejezik ki magukat. Nem értette, hogy miért nem tud megszólalni, miközben sok mondanivalója lett volna, és mindennél jobban vágyott arra, hogy beszélhessen. Úgy érezte, mintha a saját testébe lenne zárva.

Mi az a szelektív mutizmus?

A szelektív mutizmus nevű szorongásos zavar általában gyerekkorban kezdődik, azonban meglehetősen ritka, a Cleveland Klinika leírása szerint az összes korosztályban együttvéve az emberek mindössze egy százaléka küzd vele. Ez a mentális állapot azt jelenti, hogy „bizonyos társas helyzetek akkora félelmet vagy szorongást okoznak, hogy a beszéd nehézkesnek vagy lehetetlennek bizonyul”. Manderino például gyakran azon kapta magát, hogy „visszajátssza a fejében azokat a dolgokat”, amiket közölni akart, de sosem tudta hangosan kimondani, mit érzett.

Gondoltam valamire, amit mondhatnék, de ahelyett, hogy kimondhattam volna, újra és újra lejátszottam a fejemben, akár egyetlen mondatot, és képtelen voltam kimondani. Már a beszéd gondolatától is hányingerem lett. Legszívesebben remegtem volna, és felgyorsult a pulzusom

– osztotta meg a tinédzser.

Mi segített a gyógyulásban?

Mivel Manderino nem volt képes megszólalni, így baráti kapcsolatai sem alakultak ki, és teljesen elszeparálva érezte magát a többiektől.

„Nem igazán voltak barátaim gyerekkoromban. Egyedül ültem. Szerettem volna beszédes emberekkel körülvenni magam, de csak ültem ott, és nem szóltam semmit” – emlékezett vissza.

Aztán ahogy idősödött, lett egy baráti társasága, akikkel sok időt töltött együtt, habár az ő társaságukban sem beszélt. Élete egy szakaszában depresszióval is küzdött emiatt, és Istenhez fordult segítségért. Elment egy eseményre, és azt kérte, ha van számára remény, akkor csak köszönni szeretne valakinek – majd valaki ráköszönt, és ő képes volt visszaköszönni egy vadidegennek, életében először. Innentől kezdve nem volt egyszerű dolga, de egyre könnyebben szólalt meg társaságban, és a középiskola harmadik évében lett egy igazán közeli barátja.

Sikerült barátságot kötnöm vele, és elkezdtem beszélgetni. Úgy érzem, sok olyan kommunikációs dolgot tanultam ebben a kapcsolatban, amit életem korábbi évében nem

– mondta.

Úgy döntött, hogy megosztja egyedi történetét a TikTokon, mivel ritkán látott videókat a szelektív mutizmusról online, és tudta, mennyit segíthetett volna neki a tudatosság fiatalabb korában.

