Disznóvágáshoz kért segítséget a nő, több ezren jelentek meg a falujában

Szerinte apja már túl öreg ahhoz, hogy két disznót levágjon a kínai újév előtti hagyományos közösségi lakomához, ezért a közösségi médiában kért segítséget Dájdáj – írta a BBC.

Tudna valaki segíteni? Az apám öreg. Attól tartok, hogy nem bír el ezekkel a disznókkal

– szólt a húszas éveiben járó nő a kínai TikTokon, a Douyinon közzétett felhívásában, ahol megígérte, aki segít, azt lakomával jutalmazzák.

Szecsuán és Csungking vidéki részein a nagyszabású lakomák a kultúra fontos részét képezik, ilyenkor kétszerfőtt sertéshúst, párolt bordát, levest és házi készítésű italokat fogyasztanak.

Dájdáj felhívása nem várt érdeklődést váltott ki, a posztot több mint egymillióan lájkolták, a helyszíni beszámolók szerint a disznóvágás napja a faluban egy giccses feel-good filmre hasonlított, mivel több ezer autó özönlött oda, sokkal több ember jelent meg, mint amennyire a feladathoz szükség volt.

A közlekedési dugók miatt teljesen leállt a forgalom a délnyugat-Kínában található Csungking vidéki részén. Drónfelvételek azt mutatták, hogy az emberek autókkal állnak sorban a rizsföldeket keresztező út mindkét oldalán, abban a reményben, hogy mégis bejuthatnak Csingfu faluba. Sokan egészen messze leparkoltak, és gyalog indultak a településre.

Nagyszerű volt a hangulat. A gyerekkoromra emlékeztetett, amikor a családom még tartott disznókat. Évek óta nem éreztem ehhez hasonlót

– mondta a BBC-nek egy férfi, aki több mint 100 kilométert vezetett, hogy részt vegyen az eseményen, de a rendszámtáblák alapján jóval távolabbról is érkeztek emberek.

A disznóvágást, és az azt követő lakomát több mint százezren követték online élőben, 20 millió lájkot szerzett a közvetítés.

A helyi önkormányzat próbált közbeavatkozni, további disznókat adományoztak a kereslet kielégítésére, a helyi kis éttermek szabadtéren szolgálták ki a látogatókat.

A közösségi média kedves, de ijesztő hatása

Az eset jól mutatja, mekkora hatalma van a közösségi médiának.

Azt hittem, talán egy tucat ember jön majd el, de aztán annyian voltak, hogy megszámolni se lehetett őket

– mondta Dajdaj a kínai médiának. Alig akarta elhinni, olyan gyorsan történt az egész. Pénteken rakta ki a bejegyzését, szombatra annyian fordultak hozzá, hogy értesítette a rendőrséget, baj lehet abból, ha ilyen sokan érkeznek a faluba. A hatóságok külön embereket küldtek ezért a településre a helyzet kezelésére.

Végül két napig tartott a haddelhadd. A január 11-i,vasárnapi lakomán ezren, másnap kétezren voltak jelen, hatalmas máglyákat raktak, éjszakába nyúlóan buliztak, valahonnan egy élőben játszó zenekar is előkerült.

Dajdaj ezután kérte a vendégeket, maradjanak nyugodta a régióban, fedezzék fel a környéket, de az otthonát most már kerüljék el, elfáradt, a két nap alatt mindössze négy órát aludt. De azt is elmondta mindenkinek, hogy a falunak, és személy szerint neki is, hatalmas élmény volt az egész, „a lelkesedésetek és a szenvedélyetek nélkül nem jöhetett volna létre ilyen lakoma”.

Olyan érzés volt, mintha egy nagy család lennénk.

Megköszönte a kormánytisztviselőknek és a rendőrségnek is, hogy lehetővé tették egy ilyen méretű ünnepség megrendezését.

A közösségérzet hiánya vezethetett ide

A BBC arról ír, azért duzzadhatott ekkorára a rendezvény, mert a kínaiak vágynak a közösségi kulturális eseményekre, a pozitív élményekre, mikor az élet időnként igencsak sötétnek tűnhet. Nem meglepő, hogy már fel is merült, hogy Hecsuán régió, ahol a falu található, rendszeressé tegye az eseményt, hogy kihasználja a lelkesedést a valódi, alulról építkező kapcsolódás iránt egy olyan világban, ahol sokan elszigeteltnek és a kultúrájuktól elszakadtnak érzik magukat.

Egy falubeli a kínai állampárt napilapjának azt mondta, hogy náluk az emberek ilyenek, segítenek egymásnak, ahol tudnak.

Ma talán én segítek neked levágni egy disznót, de holnap te jössz hozzám ugyanezt tenni.

Dajdaj arról is beszélt, apja nagyon boldog, hogy látta, mennyien érkeztek segíteni, asztalokat és székeket kellett kölcsönkérnie másoktól. „Soha nem tapasztaltunk még hasonlót.”

Kollégáink korábban a Balaton-felvidéken dokumentáltak egy hagyományos disznóvágást: