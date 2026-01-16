A Facebookon hencegett a lopott zsákmánnyal, így bukott le a bűnöző bandatag

Elítélték azt a bűnözőt, aki lopott pénzzel és egyéb szajréval dicsekedő videókat tett közzé a közösségi médiában – írja a The Sun.

Hamza Ghafoor gondosan lefilmezte, hogyan vesz fel egy maszkot betörés előtt, vagy hogy hogyan hasít egy ellopot BMW-vel, máskor csak egyszerűen pózolt a pénzhalmok felett. A rendőrség szerint ezek a felvételek „kulcsfontosságú bizonyítékok” voltak, és nagyban segítették a hatóságot, hogy elkapják a férfit.

Nem ő a legtehetségesebb betörő a bandából…

– közölte a rendőrség Ghafooról, aki a Facebookon tette közzé a videóit.

Ghafoor főleg drága autókra utazott, de a rendőrök találtak nála egy Louis Vuitton táskát, ami több száz csomag crack kokainnal és heroinnal volt tele.

A 22 éves férfi egyike volt annak a hattagú bandának, amelynek tagjai 2023 szeptembere és novembere között egy sor nagy értékű betörést hajtottak végre. A betöréseket főleg Kelet-Lancashire-ben követték el.

Az egyik lopott autóval balesetet szenvedtek, ez vezetett a lebukásukhoz. Az egyik elkövető DNS-ét megtalálták a kocsiban, egy másikét pedig az autóban felejtett öngyújtón. A járműben még egy iPhone-t is megtaláltak. A nyomozók megvizsgálták a térfigyelő kamerák felvételeit, az ujjlenyomatokat és a DNS-mintákat, illetve feltörték a kocsiban talált telefont. Mint kiderült, az iPhone Ghafooé volt. A telefonján több terhelő bizonyítékot is találtak, többi között egy lopott Mercedesről készült képet.

Úgy gondolta, jó ötlet lenne lefilmezni magát a kelet-lancashire-i betörések előtt és után…

– közölte a rendőrség, hozzátéve, hogy a képek nem csak Ghafoo, de a társai ellen is bizonyítékul szolgáltak.

A banda tagjait összesen 15 év börtönbüntetésre ítélték. Öt férfit már tavaly elítéltek, Ghafoor idén januárban kapott hatéves börtönbüntetést.