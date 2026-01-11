50 birka tört be egy német Penny Marketbe, az italosztályon randalíroztak

Nem mindennapi látogatók jelentek meg egy áruházban Bajorországban, mintegy ötven birka tört be a Burgsinnben található Penny Marketbe – számolt be a Guardian.



A juhok húsz perc töltöttek az üzletben, és nagy pusztítást végeztek, főleg az italosztályon voltak aktívak, több üveget és egyéb terméket is levertek a polcokról. Néhány állat a pénztárak környékén bóklászott a vásárlók és az eladók között.

Lehetetlen volt megmondani, hogy a juhok valami különleges kínálatot kerestek-e, vagy csak melegedni akartak

– áll a cég közleményében.

A birkák állítólag elszakadtak egy 500 juhból álló nyájtól, ezután vették a Penny felé az irányt. Távozásuk után üvegdarabokkal és ürülékkel volt tele az üzlet.

Philipp Stiehler, a délnyugat-németországi Penny leányvállalatának igazgatósági elnöke azt mondta, nem fogják a pásztorral kifizettetni az okozott kárt és a takarítási költségeket. Stiehler cáfolta, hogy a cég reklámfogásáról lett volna szó, ugyanakkor kijelentette, hogy egy éven át fizetni fogják az 50 állat takarmányát.

Az egyik vásárló elautózott a pásztorhoz és értesítette a történtekről. Mire Dieter Michler az üzlethez ért, az állatait már kiparancsolták a parkolóba.

Nem gondoltam volna, hogy lehetséges, hogy önként besétálnak a szupermarketbe

– mondta a juhász, aki szerint az az állatok vélhetően egy vásárlót követtek a boltba, akinél egy szatyor volt, a juhok pedig azt hihették, hogy takarmány vagy só van benne.

Michler hozzátette, a birkák már jól vannak, elmondása szerint „amint a nyájjal voltak, újra boldogok lettek”.