Molnár Gusztáv a kislányáról: Nem azért fog megszületni, hogy egy űrt betöltsön vagy hogy megváltsa a mi vétkeinket

Áprilisra várják első közös gyereküket Molnár Gusztávék. Feleségével, Dorinával kislányuk születik majd. A színésznek előző kapcsolatából van már egy fia, akit jó ideje nem látott.

Iszonyatosan hiányzik a fiam. Decemberben volt a születésnapja, és nyilván a karácsonytól eltekintve, ez egy nagyon fájdalmas időszak. De a kislányom, aki az ő húga, nem azért fog megszületni, hogy egy űrt betöltsön. Minden nap gondolok a fiamra, és nem lehetett neki könnyű egy »Molnár Gusztáv Corvin«-t olvasni például, mert nyilván az osztálytársai is látják, hogy ő annak a színésznek a fia. De én annyit tudok tenni, hogy abban az életben, amit most építek, mindig lesz hely neki is

– nyilatkozta a Borsnak Molnár.