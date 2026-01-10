Molnár Gusztáv a kislányáról: Nem azért fog megszületni, hogy egy űrt betöltsön vagy hogy megváltsa a mi vétkeinket

Áprilisra várják első közös gyereküket Molnár Gusztávék. Feleségével, Dorinával kislányuk születik majd. A színésznek előző kapcsolatából van már egy fia, akit jó ideje nem látott.
Iszonyatosan hiányzik a fiam. Decemberben volt a születésnapja, és nyilván a karácsonytól eltekintve, ez egy nagyon fájdalmas időszak. De a kislányom, aki az ő húga, nem azért fog megszületni, hogy egy űrt betöltsön. Minden nap gondolok a fiamra, és nem lehetett neki könnyű egy »Molnár Gusztáv Corvin«-t olvasni például, mert nyilván az osztálytársai is látják, hogy ő annak a színésznek a fia. De én annyit tudok tenni, hogy abban az életben, amit most építek, mindig lesz hely neki is
– nyilatkozta a Borsnak Molnár.
A kislányunk pedig egy nagyon vagány kislány lesz, és úgy képzelem, hogy azok a dolgok, amikben mi jók vagyunk, majd egyesülnek benne, tehát Dorina és az én szuperképességeim is. Nagyon kíváncsi vagyok, hogy mit fogok tanulni tőle. Nyilván nem akarok rá semmilyen plusz terhet rakni, mert ő nem azért születik, hogy megváltsa a mi vétkeinket, de nagyon várom, hogy felnőtt fejjel én egy ilyen tiszta, ártatlan kis lénytől mit tudok tanulni.