molnár gusztáv
Élet-Stílus

Molnár Gusztáv a kislányáról: Nem azért fog megszületni, hogy egy űrt betöltsön vagy hogy megváltsa a mi vétkeinket

Molnár Gusztáv és felesége, Dorina
Varga Jennifer / 24.hu
admin Csontos Kata
2026. 01. 10. 10:48
Molnár Gusztáv és felesége, Dorina
Varga Jennifer / 24.hu

Áprilisra várják első közös gyereküket Molnár Gusztávék. Feleségével, Dorinával kislányuk születik majd. A színésznek előző kapcsolatából van már egy fia, akit jó ideje nem látott.

Iszonyatosan hiányzik a fiam. Decemberben volt a születésnapja, és nyilván a karácsonytól eltekintve, ez egy nagyon fájdalmas időszak. De a kislányom, aki az ő húga, nem azért fog megszületni, hogy egy űrt betöltsön. Minden nap gondolok a fiamra, és nem lehetett neki könnyű egy »Molnár Gusztáv Corvin«-t olvasni például, mert nyilván az osztálytársai is látják, hogy ő annak a színésznek a fia. De én annyit tudok tenni, hogy abban az életben, amit most építek, mindig lesz hely neki is

nyilatkozta a Borsnak Molnár.

A kislányunk pedig egy nagyon vagány kislány lesz, és úgy képzelem, hogy azok a dolgok, amikben mi jók vagyunk, majd egyesülnek benne, tehát Dorina és az én szuperképességeim is. Nagyon kíváncsi vagyok, hogy mit fogok tanulni tőle. Nyilván nem akarok rá semmilyen plusz terhet rakni, mert ő nem azért születik, hogy megváltsa a mi vétkeinket, de nagyon várom, hogy felnőtt fejjel én egy ilyen tiszta, ártatlan kis lénytől mit tudok tanulni.

Kapcsolódó
Molnár Gusztáv és felesége, Dorina.
Tavasszal születik meg Molnár Gusztávék első babája, de a színész már a másodikat tervezi
Három fogadalmat tett 2026-ra, az egyik a családbővítéshez kötődik.

Ajánlott videó

Friss

Népszerű

Összes
Nyoma veszett egy kiskorú testvérpárnak Mezőfalváról
Ma sem lesz egyszerű vonattal közlekedni – mutatjuk, hogyan alakítja át a menetrendet az időjárás
Három aranyszabály, ha jeges úton vezetünk – tippeket adtak a raliversenyzők
Ráthonyi-Palácsik Tímea friss fotót mutatott együtt játszó gyerekeiről
„Egybeolvadt a szívünk, a mozdulataink, az egész létezésünk” – Kata és Dió története
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik