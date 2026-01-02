Tavasszal születik meg Molnár Gusztávék első babája, de a színész már a másodikat tervezi

Újévi fogadalmairól mesélt a Borsnak Molnár Gusztáv. Az alkoholbetegségéből felgyógyuló színész múlt szeptemberben nemcsak egyetemi tanulmányait kezdte meg, hanem meg is nősült, nem sokkal később pedig bejelentették feleségével, hogy első közös gyereküket várják, aki kislány lesz, és 2026 áprilisában születik.

„2025 valóban egy eszméletlen év volt, tele jó dolgokkal, utazással, szerelemmel, esküvővel! És persze jövőre, húsvétkor érkezik a kislányunk, aki fenekestül fel fog forgatni mindent, de mi ezt már alig várjuk a feleségemmel” – mondta el Molnár, aki három dolgot fogadott meg az új évre.

Az első, hogy 2026 októberében, a diplomaosztómon a kislányomat is megölelhessem. Talán a legfontosabb, hogy jövő karácsonykor készen szeretnék állni arra, hogy Dorinával bátran tudjuk vállalni a második gyermekünket. És végül, a 40. születésnapomon, október 26-án szeretném, ha megjelenne az első könyvem, amin már dolgozom

– sorolta terveit Molnár Gusztáv.

A színésznek előző kapcsolatából van már egy fia, akit jó ideje nem látott már.