molnár gusztáv
Szórakozás

Tavasszal születik meg Molnár Gusztávék első babája, de a színész már a másodikat tervezi

Molnár Gusztáv és felesége, Dorina.
Varga Jennifer / 24.hu
admin Csontos Kata
2026. 01. 02. 10:31
Molnár Gusztáv és felesége, Dorina.
Varga Jennifer / 24.hu

Újévi fogadalmairól mesélt a Borsnak Molnár Gusztáv. Az alkoholbetegségéből felgyógyuló színész múlt szeptemberben nemcsak egyetemi tanulmányait kezdte meg, hanem meg is nősült, nem sokkal később pedig bejelentették feleségével, hogy első közös gyereküket várják, aki kislány lesz, és 2026 áprilisában születik.

„2025 valóban egy eszméletlen év volt, tele jó dolgokkal, utazással, szerelemmel, esküvővel! És persze jövőre, húsvétkor érkezik a kislányunk, aki fenekestül fel fog forgatni mindent, de mi ezt már alig várjuk a feleségemmel” – mondta el Molnár, aki három dolgot fogadott meg az új évre.

Az első, hogy 2026 októberében, a diplomaosztómon a kislányomat is megölelhessem. Talán a legfontosabb, hogy jövő karácsonykor készen szeretnék állni arra, hogy Dorinával bátran tudjuk vállalni a második gyermekünket. És végül, a 40. születésnapomon, október 26-án szeretném, ha megjelenne az első könyvem, amin már dolgozom

– sorolta terveit Molnár Gusztáv.

A színésznek előző kapcsolatából van már egy fia, akit jó ideje nem látott már.

Kapcsolódó
Molnár Gusztáv a fiáról: Nagyon rég nem láttam, jó volna, ha ő is büszke lenne rám, és ha mást nem, akkor képernyőn keresztül üzenni neki
A Sztárboxszal a gyerekének szeretne a legjobban bizonyítani, akit a színész alkoholproblémái miatt jó ideje nem látott.

Ajánlott videó

TÉVÉMŰSOROK

A Konyhafőnök The Voice Házasodna a gazda X-Faktor Money or Love Város vs Vidék Tehetség első látásra Sztárban Sztár Leszek! Farm VIP Dancing with the Stars Hal a tortán Celeb vagyok, ments ki innen! Séfek séfe Szerencsekerék Konyhafőnök VIP Troll a konyhában Párharc Hazatalálsz The Voice Tippelj és vidd el Celebrandi Ütős ötös Love Island Gyertek át! Power of Love Mutasd a hangod! Az Árulók – Gyilkosság a kastélyban Éden Hotel Sztárbox LEGO Masters Kincsvadászok Az ugrás Házasság első látásra Next Top Model Hungary Zsákbamacska The Floor - Csak egy maradhat A Kísértés Legyen Ön is milliomos! Kalandra fal! Sztárban sztár All Stars Cápák között A Nagy Duett Nyerő Páros A Nagy Ő Sztárbox 2025 Sztárban Sztár All Stars 2025 X-Faktor 2025 Ázsia Expressz 2025 Kész Átverés

Friss

Népszerű

Összes
„Figyelj rám egy kicsit jobban” – így kommunikál a férfiak teste
Megválna az állam a nemrég felújított köztársasági elnöki rezidenciát is magában foglaló villaparktól
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik