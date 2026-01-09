Ifjabb Növényi Norbert: Nekem soha életemben nem volt még barátnőm

Növényi Norbert fia, a Magic Norbert néven is ismert Növényi Norbert Jr. lassan 13 éve él Londonban, ott építi MMA-karrierjét. Amikor elkezdte a sportot, Magyarországon még nem volt kultúrája az MMA-nak, és, mint mondja, annak idején az édesanyja is Angliába költözött, így adta magát a lehetőség: úgy volt vele, hogy legrosszabb esetben megtanulja a nyelvet egy-két év alatt, aztán hazajön. A terv azonban megváltozott.

Nemcsak világszintű edzőtermet találtam itt, de megszerettem Angliát is, sok barátom lett, és eldöntöttem, hogy itt akarom folytatni az életemet

– árulta el a Borsnak a sportoló, akinek az életmódja azonban a magánéletére is rányomja a bélyegét, hivatása ugyanis teljes embert kíván.

Amikor meccsre készülök, napi 10 órát vagyok az edzőteremben. Fogyok, fáradt vagyok, mindenem fáj. Ilyenkor nem vagyok egy könnyű személyiség. Sokan kérdezik, hogy mi újság a lányokkal. És nem, nincs senkim. Nekem soha életemben nem volt még barátnőm. Ez inkább személyes dolog. Az összes csapattársamnak van párja, szóval ez nálam belső munka kérdése.

Növényi úgy érzi, jelenleg még nem tart ott, hogy egy kapcsolatban valóban jelen tudjon lenni. Szerinte először el kell jutnia arra szintre, hogy azt tudja mondani, másnak is tud időt hagyni. Most viszont még önmagán dolgozik.

Azokat a lányokat szeretem, akikért verseny van. Volt egy lány, aki szóba jöhetett volna, de olyan férfiak harcoltak a kegyeiért, mint például egy herceg és egy milliárdos. Mellettük én remete vagyok: az életstílussal (nyaralások, folyamatos utazások) nem tudtam lépést tartani, mivel gyakorlatilag állandóan az edzőteremben vagyok.

A MMA-harcos szerint ezt el kell fogadni.

Nem lehet őket hibáztatni, de az én életem most másról szól.

A téma kapcsán hozzátette, hogy az útján az olvasás is sokat segített neki: Freudot és Jungot is olvasott, és, bár előbbit kevésbé szerette, utóbbi bevallása szerint rengeteget adott neki, és segít neki megérteni, hogy mi miért történik benne.

A sportoló jelenleg magányosan él, ezt azonban lehetőségként fogja fel, nem hiányként. Azt mondja, szeret egyedül lenni, ez ugyanis segít neki abban, hogy férfiként és emberként is fejlődjön.