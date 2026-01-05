A venezuelai elnök elfogásának váratlan főszereplője: a Nike

Erős felütéssel indult a 2026-os év: január 3-án hajnalban robbanások rázták meg Venezuela fővárosát, Caracast.

Nem sokkal később világossá vált, hogy az Egyesült Államok indított katonai akciót, mely során elfogták a dél-amerikai ország elnökét, Nicolas Madurót és a feleségét, Cilia Florest.

Donald Trump amerikai elnök még aznap kijelentette: „mi fogjuk irányítani az országot”.

A Fortune azt írja, bár az akció egyértelmű nyertese az elképesztő hatékonyságát demonstráló amerikai haderő, van a történetnek egy valószínűtlen főszereplője is: a Nike.

Az első fotót az elfogott diktátorról Donald Trump tette közzé még szombaton. A különös képen Maduro a látását és a hallását korlátozó eszközök mellett szürke Nike Tech Fleece melegítőt visel.

A közösségi médiában hatalmasat robbant a fotó, majd óriásit ugrott a Nike Tech Fleece-re indított keresések száma.

„Úgy néz ki, mint aki éppen karácsonyi vakáción volt, már legalább három napja folyamatosan melegítőben” – írta valaki, más szerint a melegítőnek ezt az árnyalatát át kellene nevezni „Maduro-szürkére”.

Vannak, akik máris azt tervezgetik, hogy az elfogott Madurónak öltöznek be halloweenra és van, aki új reklámszlogent alkotott:

Nike Tech Fleece: az edzőterembe, bevásárláshoz, szövetségi őrizethez.

A Nike egyelőre nem reagált a történtekre.