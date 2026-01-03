Trump: Mi fogjuk irányítani az országot

Donald Trump közös sajtótájékoztatót tartott Pete Hegseth védelmi miniszterrel és Marco Rubio külügyminiszterrel Floridában a venezuelai eseményekről.

Minden politikai és katonai szereplőnek meg kell értenie Venezuelában, hogy ami történt Nicolas Maduroval, az megtörténik velük is, ha szembemennek az amerikai akarattal, hogy az ország vezetése az emberek érdekeit szolgálja.

– mondta, majd közölte, hogy a diktátor és terrorista Maduro végre eltűnt.

Trump arról beszélt, hogy békét, igazságot és szabadságot akarnak Venezuela népének, ami azokra is érvényes, akik az Egyesült Államokban élnek, de haza akarnak menni. Nem akarnak olyan vezetőt Venezuelában, aki nem a nép érdekeit tartja szem előtt, miután évtizedekig ezt tapasztalták.

Most ott vagyunk, és addig ott is maradunk, amíg egy megfelelő váltás nem következik be.

– mondta. Hozzátette, hogy az amerikai olajcégek rengeteg pénzt fognak költeni arra, hogy megjavítsák Venezuela rettenets állapotban oljaipari infrastruktúráját, hogy elkezdjen pénzt termelni az országnak, majd megfenyegette őket, hogy újabb támadást vihetnek végig.

Trump szerint egyelőre Amerika irányítja az országot.

Mi fogjuk irányítani az országot.

– mondta ki egyenesen az elnök, egészen addig, amíg nem tudnak biztonságos átmenetet biztosítani. Egyelőre nem tudni, hogy erre a venezuelai kormány mit reagál.