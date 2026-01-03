ötöslottószilveszteri szuperlottójokerszerencsejáték
Még a hétvégén is nyerhet, aki így töltötte ki a szelvényét a szilveszteri Szuperlottón

Ma már a megszokott kerékvágásban tér vissza az Ötöslottó sorsolása.
2026. 01. 03. 16:44
Nem csak az időpontja miatt volt rendhagyó az Ötöslottó újévi sorsolása.

Ahogy arról lapunk is beszámolt korábban, az újév alkalmából 2025 utolsó Ötöslottó-sorsolása elmaradt, 2026 első perceiben pedig szilveszteri Szuperlottó-sorsolás volt, ahol 7 millárd forintot lehetett nyerni.

A hatalmas összeget senki nem vitte el, így ma ismét a szokásos módon folyik majd az Ötöslottó sorsolása. Ami egyúttal azt is jelenti, hogy a várható főnyeremény a legutóbbi „hagyományos” számhúzás utáni halmozódás révén 2,75 milliárd forint lesz.

Az év első hetére időzített két Ötöslottó-sorsolás azonban nemcsak azért bonyolította a szerencselovagok helyzetét, mert a múlt héten nem volt Ötöslottó-sorsolás, hanem azért is, mert a Joker számait ettől függetlenül kisorsolták a Szerencseszombat 2025. december 27-i adásában, a szilveszteri Szuperlottón viszont nem volt Joker-sorsolás.

Aki azonban a Szuperlottót is Jokerrel tette meg, annak még most szombaton is hozhat pénzt a szelvény, nem is keveset, hiszen 105 millió forintot érhet a telitalálatos – írja az ATV honlapja.

