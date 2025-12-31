„Bocs, részeg voltam” – üzente a gitárbolt tolvaja

A New Jersey-i vintage gitárbolt, a Lark Street Music Facebook-oldalán karácsony előtt közöltek egy videót, amelyben arra kérték a követőiket, aki ismeri a felvételen látható férfit, értesítse őket. A biztonsági kamera videóján az látható, ahogy a férfi december 22-én a kabátja alá gyömöszöl két hangszert, majd kilép az üzletből.

A bolt posztja alapján mindkét ellopott hangszer mandolin volt:

Hogyan lopjunk el egyszerre két mandolint! Figyeljetek erre a bűnözőre, a Gibson F-12 #A2985-ösre és a Weber Yellowstone #9360302-esre.

Buzzy Levine, aki 1981 óta az üzlet tulajdonosa az ABC News-nak arról beszélt, az egyik hangszer 3500, a másik 4250 dollár értékű, azaz úgy 1,1 és 1,4 millió forintot érnek.

A Lark Street Music pénteken aztán újabb bejegyzést közölt, miszerint a tolvaj visszavitte a lantra hasonlító hangszereket egy üzenettel egyetemben, a négyzetrácsos lapon az állt:

BOCSÁNAT, RÉSZEG VOLTAM, BOLDOG KARÁCSONYT, jó ember vagy.

Levine megdöbbent, hogy visszakapta a hangszereket.

Nem tudtam elhinni. Azt mondtam, ez őrület. Olyan, mint valami furcsa film, aminek happy end a vége, vagy valami ilyesmi.

Arról is beszámolt, hogy látta, ahogy a tolvaj visszatért az üzletbe „titokban”, két bevásárlószatyorral a kezében. A zacskókban volt a mandolin, amiket lerakott, majd elfutott. Levine próbált utánaeredni, de nem tudta elkapni.

Christopher Kurschner, a Teanecki Rendőrkapitányság nyomozókapitánya az ABC Newsnak elmondta, hogy nyomoznak az ügyben, de még nem tartóztattak le senkit.