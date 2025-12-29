Angliai szülők 19 ezer fontot költöttek az ötéves lányuk születésnapi bulijaira, egy lovas kocsit, egy 870 fontos ruhát és tömérdek mennyiségű pezsgőt sem sajnálva – írja a Sun.

Rebecca Kingsley Inyirinek nem ez volt élete első rongyrázó partija: már kétévesen is belekerült pár fontba a ruhája és a Mini Mercedese, azonban a szülei most ezen is túltettek, a járgányt lecserélték egy igazi hintóra, ahogy a Givenchy ruhája is – minimum a méretarányt követve – többe került.

A zsúron nyolcvan vendég vett részt, akik állítólag sikongatva várták, hogy a kislány bevonuljon a közel 5000 ezer fontos hintón, amely megidézte a Hamupipőke világát. A 29 éves anya, Vanessa azt mesélte, hogy a többi gyerek és a szülők születésnapi dallal köszöntötték a lányát, amikor megérkezett a zsúr helyszínére.

A vendégek is kaptak ajándékot

A kislány kapott a születésnapjára egy zongorát és egy tanulást segítő, elektronikus ágyat. A gyerek apja, az afrobeat zenész Kingsley Inyiri George megosztotta, hogy a lánya imád zongorázni és táncolni, csakúgy, mint őt. Az apa azt is elmondta, hogy az édesanyja 2010-ben egy nigériai repülőgép-szerencsétlenségben halt meg, és amit már az anyjáért nem tud megtenni, azt megteszi a lányáért.

Annyira várta ezt a bulit, hogy folyton azt kérdezte: »Mikor jön a ló?« Minden nap azt hitte, hogy aznap lesz a buli. Amikor megkapta a ruháját, azt mondta: »Ez vagyok én«. Ő maga öltözött fel, és segítséget kért a karkötőihez. Különleges látni, ahogy kisgyerekként felnő, és tudja, mit kell tennie

– mesélte a 39 éves férfi.

A 19 ezer fontos (nagyjából 8,5 millió forint) buliról a vendégek sem mentek haza üres kézzel. A Milton Keynes-ben megrendezett zsúron angol és afrikai ételeket szolgáltak fel, és a résztvevők is kaptak ajándékokat, például órákat és fényképezőgépeket. A Sun gyűjtése szerint 120 fontos pezsgőket kínáltak az 1200 fontos lakoma mellé, a helyszínbérlés szintén 1200 fontba került, míg a kislány ruhájára cipővel és kabáttal együtt közel kétezer fontot költöttek.