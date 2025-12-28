A kor előrehaladtával a testünk számos pontján tapasztalhatunk változást, és ez nincs másként a bőrünkkel sem: a tudomány egészen más bőrápolási rutint javasol hatvanöt év felett, mint fiatalabb korban.

A bőr az évek múlásával fokozatosan elvékonyodik, és kevésbé képes megtartani a nedvességet, aminek az egyik oka, hogy a faggyúmirigyek működése lelassul, így kevesebb természetes olaj termelődik – írja az EgészségKalauz. A faggyúréteg sokkal fontosabb szerepet tölt be, mint elsőre gondolnánk: segít megőrizni a bőr hidratáltságát és védi a környezet káros hatásaival szemben.

A forró víz és a szappan árthatnak

A túl gyakori, forró vizes zuhanyozás könnyen leoldja ezt a természetes védőréteget, ami a bőr kiszáradásához, viszketéshez, hámláshoz és irritációhoz vezethet. Ha valaki nem figyel oda a megfelelő bőrápolásra és hidratálásra, kellemetlen, húzó érzést tapasztalhat. A melegnél forróbb víz és a különböző tisztítószerek a fiatalabb bőrt is megviselik – időskorban azonban különösen gyorsan bontják le a bőrlipideket.

A mindennapi testmosás jó szokás, de a szappanos tisztítást nem kell naponta végezni. Elég két-három naponta alkalmazni, hogy ne terhelje túl a bőrt

– fogalmazza meg Dr. Melena bőrgyógyász.

Milyen gyakran zuhanyozzunk?

A szakértők egybehangzóan állítják, hogy a heti két-három alkalommal végzett zuhanyozás elegendő ahhoz, hogy egy idős személy jó higiénés állapotot tartson fenn, miközben megóvja bőre természetes védekezőképességét. A köztes napokon is ajánlott mosakodni, ami a jó közérzethez is jócskán hozzáad. Az intim területek, arc és nyak gyors, és hatékony átöblítése meleg vízzel és megtörlése segítenek fenntartani a higiéniát anélkül, hogy kiszárítanánk a bőrünket.

Az időskori zuhanyozásnak különösen gyengéd rituálénak kell lennie, amelyben a következő tanácsok segíthetnek:

használjunk meleg, de nem forró vizet,

részesítsük előnyben a kímélő, illatmentes vagy nem zsíros szappanokat,

kerüljük az erős dörzsölést,

5–10 percnél tovább ne folyassuk magunkra a vizet,

zuhanyzás után használjunk testápolót.

Időskorban a túl hosszú vagy túl forró zuhanyozás fáradtságérzetet is okozhat, vérnyomás-ingadozást válthat ki, sőt szédülést, elesésveszélyt is növelhet. A ritkábban, de tudatosabban végzett tisztálkodás csökkenti a bőrsérülések és fertőzések kockázatát, elősegíti a bőrbarrier épségét, energiatakarékosabb és javítja a mindennapi komfortérzetet.

Mi a helyzet a fürdéssel?

A fürdés időskorban sok szempontból más megfontolásokat igényel, mint a zuhanyozás. Bár sokan kellemesebbnek és pihentetőbbnek találják a kádfürdőt, 65 év felett ez a szokás – bizonyos óvintézkedések nélkül – kockázatokat hordozhat. Megterhelheti a szív- és érrendszert, nagyobb az esés veszélye, valamint jobban szárítja a bőrt, mint a zuhanyzás, de nem kell teljesen lemondani róla. Ugyan mindenkinek kicsit másként reagál a teste, a bőrgyógyászok heti egyszeri fürdést javasolnak az alábbi tanácsokat követve: