Tóth Gabi elmondta, miben segít neki a Zebra DPK

Tóth Gabi is felszólalt a december 20-i szegedi Háborúellenes Gyűlésen, melyen az álhírek ellen küzdő Zebra DPK alapítójaként volt jelen. A Borsnak mesélt a közösségről, amelyről csak elismerően tud beszélni.
A Zebra nagyon jó fej: mindig kiszagolja azokat a cikkeket, amik nagyon nagy kamuk. Az elmúlt években azért volt tapasztalatom abban, hogy milyen, amikor el vannak ferdítve, vagy álhíreket terjesztenek akár rólam is, úgyhogy én nagyon nagy szeretettel csatlakoztam ehhez a kezdeményezéshez. Nagyon fontos, hogy a digitális térben is megjelenjünk. Nagyon nagy haszna van, mert például múltkor is megjelent rólam valamilyen cikk, szóltam a zebrásoknak, jöttek és elterjesztették a valóságot. Jó fejek
– fogalmazott az énekesnő, aki egyebek mellett azt is megosztotta a lappal, mit üzenne azoknak, akik szerint feleslegesek a Háborúellenes Gyűlések.
Jöjjenek el egy ilyen gyűlésre, érezzék meg, hogy milyen itt az energiaszint. Nagyon kedves emberekkel találkozom itt általában, és nagyon jókat tudunk itt beszélgetni, de nagyon sok kritikus emberrel is. Én nagyon jól érzem magam, nem félek, nem gondolom, hogy szégyellni kellene azt, hogy ki mit gondol a világról, és nagyon jól megférünk egymás mellett.