Tóth Gabi elmondta, miben segít neki a Zebra DPK

Tóth Gabi is felszólalt a december 20-i szegedi Háborúellenes Gyűlésen, melyen az álhírek ellen küzdő Zebra DPK alapítójaként volt jelen. A Borsnak mesélt a közösségről, amelyről csak elismerően tud beszélni.

A Zebra nagyon jó fej: mindig kiszagolja azokat a cikkeket, amik nagyon nagy kamuk. Az elmúlt években azért volt tapasztalatom abban, hogy milyen, amikor el vannak ferdítve, vagy álhíreket terjesztenek akár rólam is, úgyhogy én nagyon nagy szeretettel csatlakoztam ehhez a kezdeményezéshez. Nagyon fontos, hogy a digitális térben is megjelenjünk. Nagyon nagy haszna van, mert például múltkor is megjelent rólam valamilyen cikk, szóltam a zebrásoknak, jöttek és elterjesztették a valóságot. Jó fejek

– fogalmazott az énekesnő, aki egyebek mellett azt is megosztotta a lappal, mit üzenne azoknak, akik szerint feleslegesek a Háborúellenes Gyűlések.